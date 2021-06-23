港媒：壹传媒股票恐变“墙纸”

港媒报道，在香港交易所上市的壹传媒复牌的机会甚微，其股票可能会变成“墙纸”（废纸）。

香港警方国安处上周四（17日）以涉嫌违反《香港国安法》为由，拘捕了壹传媒及《苹果日报》五名董事；当天，壹传媒宣布股票暂时停止交易，至今尚未复牌。

随后，国安处也冻结《苹果日报》的三家相关公司的1800万港元（311万新元）资产。这导致《苹果日报》陷入财务困境，无法向员工发薪水，《苹果日报》本周极有可能停刊。

《星岛日报》今天引述香港股票分析师协会主席邓声兴说，按照香港交易所《上市规则》，上市公司必须有足够业务，才可以维持上市。如果《苹果日报》真的停刊，他认为壹传媒余下的业务，未必足以支持其上市地位，届时股份将长期停牌，直至除牌为止。

虽然很多停牌公司，通过引入投资者让业务翻身及申请复牌，但邓声兴认为，壹传媒因涉及违反《香港国安法》而遭冻结户口，相信没有投资者愿意充当“白武士”。

他并说，债权人应及早申请壹传媒清盘，让法庭委任临时清盘人接管公司，避免资产流失。

香港《大公报》昨天也报道，《苹果日报》是壹传媒的核心业务，一旦《苹果日报》停刊，将导致壹传媒营运无法符合上市公司要求，随时进入除牌程序。同时，由于壹传媒银行账户及资金被冻结，在无法偿还债务下，壹传媒可能遭到清盘的命运。

报道更直言，如果《苹果日报》停刊，持有壹传媒股份的股东恐怕被一起“揽炒”。

《大公报》引述锐升证券首席执行官邓声兴预计，香港交易所会视乎壹传媒是否有其他资产及业务，以支持公司继续运作。然而，目前《苹果日报》相关三家相关公司的银行户口及资产已被冻结，将会影响开展其他业务，而股份也有机会长期停牌。

邓声兴表示，虽然香港并没有集体诉讼机制，但小股东可以集合其他散户，向香港证监会提出申诉，要求防止公司资产流失。

不过，他认为散户不要期望太高，主要原因是：一方面，整个程序需要两、三年时间，而壹传媒情况特殊，需时可能更长；另一方面，清盘的官司收费一般高昂，估计在偿还所有欠薪、债务后，“小股东有可能一分钱都收不回”。

壹传媒股价的估价上周四停牌前报0.29元（港元，下同，0.05新元）。据路透社报道，目前壹传媒创办人黎智英持有壹传媒约71.26%的股份。

据报道，壹传媒的业务经营长年低迷：2020财务年度（2019年4月至2020年3月）出现了4.15亿元（约7200万新元）的亏损，较上一年度亏损上升22%。至于今年上半财务年度（2020年4至9月），壹传媒亏损仍达1.45亿元。

壹传媒年报显示，壹传媒截至去年9月底止，收益为5.7亿元，其中香港市场占4.3亿元或76%。《大公报》指出，这意味着，《苹果日报》停刊将直接打击其收入。