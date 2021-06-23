三年三度履新 吉林副省长王庭凯赴天津任职

中国吉林省副省长王庭凯的职位再度调整，他被批准担任天津市委委员和常委。自2018年以来的这三年多内，王庭凯三度履新。

据《天津日报》6月23日报道，中共中央批准王庭凯同志任天津市委委员、常委。

《北京青年报》旗下微信公号“政知圈”报道，这是王庭凯首次离开吉林省工作，他2018年2月任吉林市委书记，去年坐镇指挥舒兰疫情防控工作。2020年9月履新吉林省副省长，2021年6月跨省赴津门，跻身省级党委常委。

王庭凯今年54岁，吉林长春人，1994年12月加入中共，1990年7月参加工作。

王庭凯曾长期在吉林省学习、工作，这是他首次跨省工作。

王庭凯1986年到吉林大学法学院经济法学系经济法专业学习，之后又在吉林大学法学院法律专业继续进修，并在2001年6月获得法律硕士学位。

从简历来看，王庭凯本科毕业后便成为长春市人民检察院科员，三年后（1993年9月）到了长春经济技术开发区，历任政策研究室副主任科员，团委筹备组组长，团委书记，政策研究室副主任，招投标管理处处长、政府采购办公室主任等。

离开长春经济技术开发区后，他又历任九台市委常委、副市长，长春市发展计划委员会副主任，长春市政府副秘书长，长春市绿园区区长，长春市二道区委书记等。

王庭凯2013年7月重回长春经济技术开发区，担任管委会主任，两年后晋升为长春市委常委，并兼任宣传部部长。

王庭凯2018年2月接替张焕秋（现任吉林省人大常委会副主任）履新吉林市委书记，两年多后（2020年9月）提任吉林省副省长。在副省长岗位工作未满1年，王庭凯跨省赴天津，并跻身省级常委。

目前，吉林省共八位副省长，王庭凯排在最后一位，协助省长分管负责民族宗教、外事（港澳事务）、市场监督管理、药品监督管理、残疾人事业等方面工作。

