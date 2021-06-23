中美关税致贸易数据扭曲 两国企业或均有谎报

从2020年初开始，全球贸易数据中开始出现一个极度反常的现象：中国的对美商品出口数据高于美国的对华进口数据。这有悖于正常模式，也是两国贸易战的产物，但并不是预想的结果。

据彭博社报道，美联储经济学家的研究认为，这有可能是中国的出口商和美国的进口商都谎报了。

经济学家认为，如果美国公司少报从中国进口商品价值，他们可以少交关税，而中国公司如果多报出口，则可以获得更多增值税退税。

通常，一种商品进入一国时的进口价值应高于该商品离开另一国时的出口价值，因为进口价格通常包括运费和保险成本，而出口价格则不包括这些。

直到2020年2月，中美贸易还是这种正常情况。美国进口的中国商品价值总是高于中国出口美国的商品价值。然而，从2020年3月开始，几乎每个月都相反。

这份报告凸显了通过关税之类的经济壁垒赢得贸易战的难度，与前总统唐纳德·特朗普“轻松获胜”的断言截然相反。特朗普政府的官员曾宣称，美国的关税从根本上重新平衡了长期巨额逆差的美国对华贸易关系。但这些扭曲支持了对他们的反驳。

美联储经济学家克拉克（Hunter Clark）和黄安娜（音译自Anna Wong）认为，两国企业的谎报是2018年开始关税战以来美国对华贸易逆差下降的主要原因。根据他们的计算，美国2020年对华贸易逆差比2017年减少880亿美元（1184.36亿新元），其中550亿美元源于逃避美国关税的少报，120亿美元源于为获得中国增值税退税的虚报，其余200亿美元原因不明。

他们写道，贸易冲突对美中双边贸易平衡的影响远小于美国数据的表象。他们估计，美国进口的少报也意味着可能损失了大约100亿美元的关税收入。

中国最新贸易数据显示，在达成与美国2020年贸易协议中确定的采购目标上进展缓慢。自2020年1月以来，中国从美国进口的制成品、农产品和能源产品近1570亿美元，约占当时两国协议中目标的41%。

