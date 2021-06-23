《苹果日报》明天出版最后一期

香港《苹果日报》午夜后即时停止运作，明日（24日）出版的将是最后一份实体报纸，网站将于午夜后停止更新。

据《苹果日报》网站报道，壹传媒有限公司董事会今天（23日）宣布，基于香港当前情况，《苹果日报》印刷版不迟于6月26日（周六）最后一期结束，电子版也不迟于6月26日晚上11时59分停用。

《苹果日报》管理层根据壹传媒集团董事局的公布，基于员工安全及人手考虑，决定午夜后即时停止运作，明日（24日）出版的将是最后一份实体报纸，网站将于午夜后停止更新。

至于员工离职安排、订户善后详情将由壹传媒集团稍后公布。《苹果日报》感谢读者、订户、广告客户及香港人26年来厚爱的支持。在此别过，珍重。

壹传媒在新闻稿中感谢读者的忠实支持，并感谢记者、员工及广告商在过去26年的信任。

《苹果日报》网站21日报道，壹传媒董事会当天开会，以大比数通过致函保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会也决定在本周五再度开会，届时决定旗下的《苹果日报》是否停止运作。

《苹果日报》管理层当天下午又向员工发信息，指本星期五为死线。如果保安局未能解冻公司资金，本周五完成报纸出版后，周六将是“最后见报日”，而网上新闻会以周五晚上11时59分为死线。

管理层指出，鉴于环境险峻，员工如果决定立刻辞职，可以不用通知，立即生效。

《苹果日报》于1995年6月20日创刊，以鲜明的反共立场为人所知。保安局上周四引用《香港国安法》，冻结与《苹果日报》有关的三家公司的资产，涉及1800万港元（312万新元）。

早前有消息指出，保安局同时要求七家银行的账户即时停止相关公司户头运作，或令《苹果》未能向员工支薪，触犯劳工法例。