浙江独生子女家庭立遗嘱多 为隔离子女婚姻风险

调查显示，中国浙江立遗嘱的人群以独生子女家庭为主，占比40%，父母为隔离子女婚姻风险比重上升。

据澎湃新闻报道，《浙江遗嘱库白皮书（2016-2021）》22日公布。浙江遗嘱库于2016年6月22日由浙江民生社会养老服务中心设立。数据显示，从2016年到2021年期间，浙江遗嘱库咨询登记比从42.05%逐步上升到 80.15%。除2020年受新冠肺炎疫情影响，其余年份的登记比例逐年增长。截至6月21日，累计咨询预约登记量已经超过6万份。各种普法服务惠及10万余人，服务资产达2000多亿元。

其中，独生子女父母在立遗嘱人群中占比最大，达40%，其次为两名子女家庭，占比30%。

调查显示，浙江独生家庭订立的遗嘱中，父母为了隔离子女婚姻风险的比重在升高。为防止子女离婚，导致家庭财产流失，遗嘱中会指定给儿子或女儿一个人，不作为其婚姻共同财产。

从遗嘱登记人性别看，女性立遗嘱的比例高于男性，占55%。从立遗嘱人年龄情况看，目前，60岁以上老年人依旧是浙江遗嘱库订立遗嘱的主流。同时，越来越多的中青年人也开始关注遗嘱问题，这部分立遗嘱人往往个人财富的积累到一定数额，同时具备一定的法律意识，为避免天灾人祸等意外的发生，选择订立遗嘱作为对亲人的保障。

从遗嘱财产情况看，不动产占比最高，达90%。此外，调查指出，年青人遗嘱中涉及的财产虽然占比低，但财产种类更为丰富，涉及支付宝、微信、QQ、网络游戏等多种虚拟财产。