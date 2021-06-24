消息：美国拟禁止进口新疆产部分太阳能产品

知情人士透露，美国准备禁止进口新疆生产的部分太阳能产品。如果落实，这将是拜登政府祭出的迄今为止力度最大的一项反制措施。

据彭博社报道，知情人士说，美国料在周四公布的措施将对太阳能供应链产生影响，并可能迫使该国公司到别处采购所需材料。特朗普和拜登政府都声称中国实施“种族灭绝”以消灭维吾尔文化。

美国海关和边境保护局预计将宣布针对合盛硅业（鄯善）有限公司的暂扣令。进口自该公司的产品将被禁止进入美国港口，只有在他们可以证明货物并非强迫劳动生产的情况下才会被释出。

此外，美国商务部将把五家中国实体加入其出口黑名单。周四将在政府《联邦公报》上发布的通知显示，它们是合盛硅业（鄯善）有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团。美国公司向这些实体出口将需要获得美国政府的批准。

新疆的工厂生产了全球多晶硅供应量的约一半，而这一产品正是太阳能电池板和半导体的关键材料。虽然新疆是一个重要的多晶硅产地，但在最终组装成出口到美国的太阳能电池板之前，它们会发往中国其他地区和其他国家的工厂进行进一步加工。

白宫发言人暂未置评。透露该计划细节的知情人士不愿公开身份。

在此之前，人权团体、劳工组织和议员要求切断新疆的太阳能产品进口。AFL-CIO负责人特鲁姆卡（Richard Trumka）在3月对拜登政府称，含有新疆多晶硅的太阳能电池板“在我们应对气候变化的努力中不得有任何位置”。

今年5月，美国总统气候特使克里表示，“相信在某些情况下”中国太阳能产品是由强迫劳动所生产，并证实政府正在考虑限制措施。同月，参议院财政委员会在一项能源税法案中增加了措辞，禁止进口由奴隶或强迫劳动制造的可再生能源组件。国会民主党高层本月早些时候还致信海关和边境保护局，坚称面对“在多晶硅生产中使用强迫劳动的压倒性证据”，是“时候采取行动了”。

