【图集】大批香港市民排队购买最后一期苹果报纸

发布 / 2021年6月24日 8:53 AM

更新 / 2021年6月24日 3:08 PM

大批香港市民今天凌晨在旺角的一个报摊外排队等候购买最后一期的《苹果日报》。（彭博社）
大批香港市民今天凌晨在旺角的一个报摊外排队等候购买最后一期的《苹果日报》。（彭博社）

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香港《苹果日报》今天（24日）出版最后一份实体报纸，大批巿民到报摊等候购买报纸。由于人数众多，有报贩决定每人最多只可买三份。

香港市民今天凌晨在旺角的一个报摊购买最后一期的《苹果日报》。（彭博社）
大批香港市民今天凌晨排队购买最后一期的香港《苹果日报》。（路透社）
一名香港市民今天凌晨在中环的一个报摊购买多份《苹果日报》。（彭博社）
香港《苹果日报》员工今天凌晨在办公大楼外分发最后一期的《苹果日报》。（彭博社）
香港《苹果日报》执行总编辑林文宗昨天为最后一期的《苹果日报》审稿。（法新社）
壹传媒员工今天凌晨在总部大楼外，向读者鞠躬致谢。（彭博社）
《苹果日报》记者在办公楼外，向支持者挥手致谢。（法新社）
《苹果日报》职员昨天挥动手机灯光，向支持者示意。（路透社）

综合香港电台、香港01和《明报》报道，首批买到报纸的市民说，到场排队购买《苹果日报》，除了想留念和支持以外，也希望表态，不希望这份报章消失。

在旺角的一个报摊，已有数百名支持者排队等候购买报纸。排在第一位的香港市民张女士从昨晚10时起排队，想买最后一期的《苹果日报》来留念，“作为自己对坚持信念的行为”。张女士说，她想对《苹果日报》记者表示衷心感谢，并寄语他们“留住条命先可以做世界冠军”，“Keep Calm and Carry On”（保持冷静并继续前进），继续坚持自己信念，“真的假不了，假的真不了”。

排在第二的陈先生则在昨晚10时半到达报摊。陈先生对港府感到失望，但寄语《苹果日报》员工不要气馁及伤心，并认为《苹果》有返来的机会。

最后一期的《苹果日报》刊印100万份，头版以“港人雨中痛别 我哋（我们）撑苹果”为题，并刊登给香港人的告别书，称无奈忍痛要跟香港人说再见，并基于员工安全和人手考虑，决定停刊及停止新闻网站的运作。

该报也在告别书中称，他们要为辜负期望致歉，也“盼望暂失自由的同事尽早获释，可以回家与家人团聚”。

《苹果日报》称，黎智英对停运决定表示充分理解。副社长陈沛敏也在该报撰文称，今天的目标发行量100万份是历来之最。

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