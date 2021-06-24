【图集】大批香港市民排队购买最后一期苹果报纸

香港《苹果日报》今天（24日）出版最后一份实体报纸，大批巿民到报摊等候购买报纸。由于人数众多，有报贩决定每人最多只可买三份。

香港市民今天凌晨在旺角的一个报摊购买最后一期的《苹果日报》。（彭博社）

大批香港市民今天凌晨排队购买最后一期的香港《苹果日报》。（路透社）

一名香港市民今天凌晨在中环的一个报摊购买多份《苹果日报》。（彭博社）

香港《苹果日报》员工今天凌晨在办公大楼外分发最后一期的《苹果日报》。（彭博社）

香港《苹果日报》执行总编辑林文宗昨天为最后一期的《苹果日报》审稿。（法新社）

壹传媒员工今天凌晨在总部大楼外，向读者鞠躬致谢。（彭博社）

《苹果日报》记者在办公楼外，向支持者挥手致谢。（法新社）

《苹果日报》职员昨天挥动手机灯光，向支持者示意。（路透社）

综合香港电台、香港01和《明报》报道，首批买到报纸的市民说，到场排队购买《苹果日报》，除了想留念和支持以外，也希望表态，不希望这份报章消失。

在旺角的一个报摊，已有数百名支持者排队等候购买报纸。排在第一位的香港市民张女士从昨晚10时起排队，想买最后一期的《苹果日报》来留念，“作为自己对坚持信念的行为”。张女士说，她想对《苹果日报》记者表示衷心感谢，并寄语他们“留住条命先可以做世界冠军”，“Keep Calm and Carry On”（保持冷静并继续前进），继续坚持自己信念，“真的假不了，假的真不了”。

排在第二的陈先生则在昨晚10时半到达报摊。陈先生对港府感到失望，但寄语《苹果日报》员工不要气馁及伤心，并认为《苹果》有返来的机会。

最后一期的《苹果日报》刊印100万份，头版以“港人雨中痛别 我哋（我们）撑苹果”为题，并刊登给香港人的告别书，称无奈忍痛要跟香港人说再见，并基于员工安全和人手考虑，决定停刊及停止新闻网站的运作。

该报也在告别书中称，他们要为辜负期望致歉，也“盼望暂失自由的同事尽早获释，可以回家与家人团聚”。

《苹果日报》称，黎智英对停运决定表示充分理解。副社长陈沛敏也在该报撰文称，今天的目标发行量100万份是历来之最。