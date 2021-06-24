湖北原省长王晓东履新

中国湖北原省长王晓东履新，担任中国全国政协委员和全国政协农业和农村委员会副主任。

据《北京日报》旗下微信公号长安街知事报道，全国政协常委会会议23日闭幕。会议增补王晓东为全国政协委员和全国政协农业和农村委员会副主任。

冠病疫情2019年12月暴发后，湖北省和武汉市当时两级党政“一把手”均因防控疫情不力成为众矢之的。

原湖北省委书记蒋超良和原武汉市委书记马国强在去年2月双双被免职，原武汉市长周先旺则在今年1月辞职，而同样处在风口浪尖的原湖北省长王晓东直到今年5月7日才被湖北官媒证实不再负责湖北省政府工作。目前，王忠林任湖北省委副书记、省长。

王晓东出生于1960年1月，江西信丰人，1979年至1983年就读于江西大学哲学系马列主义基础理论专业，毕业进入江西省委农村政策研究室工作。1989年4月后，他历任江西省委办公厅副处级秘书，省委社教办副主任（正处级）、省委政策研究室党建政法处处长等职。

王晓东1993年10月调职贵州，先后任省委办公厅正处级秘书，省委副秘书长，省委副秘书长、办公厅主任，省委秘书长、办公厅主任。2000年1月，他出任贵阳市委书记，同年12月进入贵州省委常委班子，时年40岁。主政省会七年后，他于2007年5月转任贵州省常务副省长。

王晓东2011年12月由黔入鄂，任湖北省委常委、省政府党组副书记，次年1月获任常务副省长。2016年4月，他出任湖北省委副书记、政法委书记、常务副省长。

2016年6月，时任湖北省委副书记、省长王国生调任青海省委书记；9月，王晓东任湖北代理省长。

王晓东2017年1月正式当选湖北省政府省长，10月当选为十九届中央委员。

今年5月7日，湖北省十三届人大常委会会议决定，接受王晓东辞去湖北省省长职务的请求。