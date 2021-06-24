中国两大央企重整 旗下20多万员工

中国国务院国资委网站23日发布消息，普天信息产业集团整体并入电子科技集团，成为其全资子企业。普天信息产业集团不再作为国资委直接监管企业。

据每日经济新闻报道，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。

中国普天近年来不断推进从传统通信设备制造商向智慧化整体解决方案提供商转型，业务覆盖信息通信与网络安全、智能装备与终端、智慧应用、创新创业园区服务、新能源汽车充电服务等领域。作为国家创新型高新技术骨干企业，中国普天拥有上市公司五家，员工约2万人。

中国电科（中国电子科技集团有限公司）是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在军工电子和网信领域占据技术主导地位。

目前，中国电科拥有包括47家国家级研究院所、11家上市公司在内的500余家企事业单位；拥有员工20余万名，其中科研人员11万名；拥有35个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。持续多年入选《财富》世界500强，2020年位列第381位。

事实上，市场对中国普天的重组并不意外，此前就多有合并的消息传出。

早在2019年，此前在中国信科（中国信息科技集团有限公司）任职的吕卫平履新普天集团党委书记、董事长，就被市场解读为普天和信科的重组前奏。

业内人士分析说，中国电科与中国普天之间可以形成良好的技术互补，而普天拥有的成熟产品线和市场渠道，也可为中国电科旗下的技术提供落地平台，这两家业务互补型企业的重组最终能够起到“1+1>2”的聚合效应。

中航证券研报认为，中国普天、中国电科均为国内大型央企，其业务范围均覆盖通信产业等相关领域，中国电科更是被认为是网信事业“国家队”，在国内军工电子和网信领域占据技术主导地位。此次重组后，将进一步加强中国电科的规模优势、创新优势和市场优势，其战略地位更加突出。