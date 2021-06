台专家吁台湾提供军事设施作为美盟邦战争储备

有台湾专家呼吁台湾方面,在负责亚太防务的美军印太司令部主张须在西太平洋第一岛链内维持相当规模兵力与打击火力之际,应提供本岛军事设施,争取作为美军“盟邦战争储备”,以供美军将来在第一岛链作战时的前进火力投射备选基地。

据台湾《联合报》报道,台海安全研究中心主任梅复兴前天(22日)在该报发表评论文章称,美国国防部、美军以及国会现正因该当如何布置兵力,应对中国大陆发生了严重意见分歧,主要的争议环绕着究竟应该将阻击大陆军方的兵力火力部署在第一岛链周遭,还是将主力保留在国际换日线以东。

梅复兴称,负责亚太防务的美军印太司令部认为,必须在西太平洋第一岛链,包括日本、琉球、台湾、菲律宾、婆罗洲一线内,维持相当规模兵力与打击火力,才可能对大陆在台海、东海、南中国海等热点地区的军事进犯作出及时、有效的反应。

他写道,今年4月底退役的前印太司令戴维森(Philip S. Davidson)主张必须实际在西太平洋执行吓阻大陆任务,能在24至72小时内采取有力、可恃的干涉行动,但戴维森的疾呼并未得到美国国防部支持。

梅复兴解释,这是因为美国国防部的“成本评估与计划评鉴办公室”(Office of Cost Assessment and Program Evaluation,CAPE)以及“净评估办公室”(Office of Net Assessment,ONA)对上述观念无法认同。

梅复兴称,CAPE与ONA反对在西太平洋预先集中兵力的主要理由,是由于大陆已发展并部署规模庞大的长程飞弹,可以精准打击第一岛链周遭、乃至第二岛链内的几乎任何美军或盟邦基地,甚至以多种手段攻击在航的美军水面舰艇。也就是说,此派的分析认为,美军兵力在第一岛链内的存活性堪虞,因此主张着重发展筹建长程打击火力,例如:超中程飞弹、极倍音速武器、新型匿踪轰炸机等,并将兵力平时部署在国际换日线以东包括夏威夷、阿拉斯加、甚至美国西岸等基地,待战事发生后,再投入西太平洋地区。

但梅复兴也说,美国国会的势力,尤其共和党议员,却倾向力挺美军印太第一线领导阶层的观点,不认同五角大厦的前瞻分析。国会显然认为,任何主张炮声一响就先把兵力东撤避险,然后再在先进武器与长程火力加持下逐步反攻西进的构想,无非是痴人说梦的童话。“甚至还有参议员透过助理放话,国会可以批准改善兵力态势所需的预算,惟前提是这些兵力战力必须配署在国际换日线以西!”

他说,由于此争议直接攸关美国国防预算的分配排序、兵力的部署以及部队在西太平洋地区的轮调驻防频率等重大决策,五角大厦、印太司令部与国会目前仍在鏖战角力中。

梅复兴认为,就台湾而言,美军继续在西太平洋地区驻有可阻击大陆军方犯台企图的兵火力,足供其立即、就近反应驰援,显然极为重要,因此自当支持印太司令部的立场,并运用各种管道向美争取相关政策决定。

他说,台湾应思索如何与美国拓展军事安全合作,为美国在对抗大陆前缘提供更多的战略选项,协助优化美军的兵力部署与作战弹性,从而强化对大陆的吓阻、确保台海安全。

梅复兴主张,简要来说,就是提供台湾做为美军将来在第一岛链作战时的前进精准火力投射备选基地,并预做相关配套准备。

他建议,在具体作法上,可提议美国在台湾预置战备物资,如武器装备、弹药、后勤资源等,以利于战争爆发时迅速投入作战使用。至于实际储存设施的构建、管理与战时的使用时机、美、台人员作战管制等,均可与美国商议,并参考、例援美国曾先后在以色列、沙特阿拉伯、韩国等地设置的“盟邦战争储备”(War Reserves Stock Allies,WRSA)或预置装备库存制度。此外,也可与美国协定必要时提供台湾的基地、地下化设施等供美军使用,甚至协作优先构建美军战时所需的特殊设施,以预做准备。

梅复兴说,前述种种美台军事合作除了有战时军事价值之外,在冲突前也具有相当的准军事联盟象征,颇具吓阻与战略意义,值得政府积极推动。