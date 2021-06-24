港媒：传港府七一后更换政务司司长

有香港媒体引述消息人士称，港府今年7月1日以后将更换政务司司长，角逐这一职务的人士包括公务员事务局局长聂德权，以及政制及内地事务局局长曾国卫。

据香港01今天（24日）报道，消息人士透露，现任政务司长张建宗离职后可能退休，新司长人选将从现任官员中挑选。

香港政圈早前传出警务处长邓炳强有可能争逐政务司长职务，但有熟识香港政界的人士称，邓炳强未来晋升为保安局长的可能性较高，也符合特区政府的一贯升迁伦理，并说：“曾国卫及邓炳强这两位出自警政系统的人选，未来前途一片光明！”

不过，一名熟悉港澳系统的人士却称，聂德权才是盛传接任政务司司长的“真命天子”。

报道称，聂德权是资深政务官出身，去年从政制及内地事务局局长转任执掌公务员系统，当时一度传出这与2019年建制派大败区议会选举有关，但聂德权在出任新职后状态“回勇” ，成功“摆平”公务员宣誓任务，统筹接种冠病疫苗事项也让聂德权的曝光率增加。

报道也指曾国卫去年从入境处处长升级至政制及内地事务局局长，虽是最资浅的局长，但也被形容为最勇猛的局长，尤其入境处出身的背景，一直盛传深获北京信任，成曾国卫的最大政治资本。

有政界人士分析，张建宗“不作为的风格”早已招致北京的不满，当前香港政局正值大破大立的前夕，必须雷厉风行，为开创新格局铺路，务求下届特区政府良政善治，大大提升治理质素，为香港“二次回归”做好管治基础。

政界人士也称，特首林郑月娥希望在最后一年“中兴”，透过撤换内阁提振民望，为争取连任铺路。今年7月适逢中国共产党建党100周年，北京和港府目前均以百年党庆为首要事务，故料“七一”后公布换阁的机率较大。