服装业订单回流中国 有企业订单排至明年

有中国纺织企业透露，受疫情影响，印度以及东南亚国家的服装行业受冲击严重，部分订单转移到中国，该公司1至4月份长丝出口量增加了将近60%。

据每日经济新闻报道，中国海关总署数据显示，今年1至5月，中国纺织品服装出口1126.9亿美元（1516.81亿新元），同比增长17.3%，较2019年同期增长13.2%。其中纺织品出口560.8亿美元，同比下降3.1%，服装出口566.1亿美元，同比增长48.3%。5月当月，服装出口122.0亿美元，同比增长37.1%；纺织品出口121.23亿美元，同比下滑41.29%，较2019年同期增4.1%。

记者实地走访位于苏州市盛泽镇的盛泽东方纺织城入驻商户及当地化纤龙头盛虹集团时，有企业界人士告诉记者，订单确实有回流。据其了解，有部分成衣制造企业的订单都排到了2022年。但同时，不少商户、企业及业内人士也表示，海运费大涨、人民币升值，以及上游纺织纱线、织物及制品的成本上升依旧是困扰企业的重要因素。

市场上从去年开始传出“订单回流中国国内”的消息。6月11日，盛虹集团旗下江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称盛虹科技）营销部门负责人表示，东南亚和印度的纺织业相对于中国国内最大的优势是税率，“举例来说，东南亚和印度向欧美、日本出口成衣可以享受免税政策，相比中国国内，利润可增加8%至10%，但随着当地工人工资上涨等的影响，优势也在慢慢缩小”。

该负责人说，受成本因素影响，三五年前，中国国内部分大型纺织企业就向东南亚和印度扩张，其中产业链最下游负责织造、成衣环节的企业早在五年前就开始布局海外，“彼时中国国内外纺织品产值比例大约是七比三，如今差不多已经持平，东南亚和印度的增长是蛮快的”。

针对“订单回流中国国内”的说法，上述负责人说这并非没有道理。他分析说，相对来说，一方面中国的纺织产业链最完整，另一方面中国拥有全世界最大的消费市场，因此很多国外的品牌都愿意放在中国生产，中国国内几家大型纺织企业也基本上以内销为主。

但他同时表示，所谓印度的订单回流，对苏州吴江这一带影响很小，因为印度的纺织品相对来说偏低端。作为已经拥有新型高端纺织产业链的东方盛虹，该负责人介绍称，从2020年下半年开始，公司订单的确出现了较大幅度增长，部分客户排队已经排到了年底，相比2019年都不会差多少，而下游部分成衣制造企业的订单都排到了2022年。

不过，也有纺织行业人士对“订单回流中国国内”持不同看法。有业内人士认为这是在“炒概念”，因为虽然东南亚和印度的疫情很严重，但还没有到无法生产的地步，一些中间商故意把危机感放大，背后则是一些资本圈玩家为了炒期货、炒大宗商品价格。

另有行业人士说，今年二季度中国纺织出口企业面临三大困境：海运费大涨、汇率上升和大宗商品价格持续上涨。从整个化纤行业来说，出口大概只占总产能的6%左右，所以从公司经营层面上来说，内销能使公司资金流动频次更高，经济效益或安全风险等均有把握，而目前外销还是比较“鸡肋”。