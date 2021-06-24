美以强迫劳动为由限制货品出口至五中国实体

美国商务部以参与针对新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族的强迫劳动为由，决定实施运往新疆生产建设兵团和四家中国企业的出口限制令。

据路透社今天（24日）报道，这四家中国企业为合盛硅业股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司​、新疆东方希望有色金属有限公司，以及新疆協鑫新能源材料科技有限公司。

消息人士也透露，美国政府昨天也以强迫劳动指控为由下达禁令，禁止美国从合盛进口可用来生产太阳能电池板的关键材料。

消息人士称，这项禁令不会对美国进口的大部分多晶硅和其他以二氧化硅为主的产品造成影响。单晶硅和多晶硅可用来生产太阳能电池板。

消息人士也说，美国仍就中国多晶硅供应商进行强迫劳动的指控展开调查。太阳能行业分析师的一份报告显示，新疆占了全球太阳能级多晶硅供应量的45%。

中国政府已多次强调新疆没有强迫劳动。中国外交部发言人赵立坚前天在例行记者会上，就美国新闻网站早前报道，拜登政府正考虑禁止进口新疆生产的多晶硅材料，以回应新疆强迫劳动等破坏人权行为回应时说，美国此举的目的是限制打压中国有关方面和企业发展，是在搞“强迫失业”“强迫贫困”，搞不公平竞争。赵立坚也强调，中国将密切关注美国举措，并作出必要反应，坚决维护自身利益。