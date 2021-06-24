吕秀莲称两国际组织致函蔡英文要帮忙买疫苗

台湾前副总统吕秀莲今天（24日）声称，两个国际组织昨天致函总统蔡英文，表达协助台湾洽购3000至5000万剂强生或辉瑞冠病疫苗的愿意，原厂包装，交货迅速，品质保证。台湾总统府表示尚未正式接获来信，但已得到相关讯息。

据台湾《联合报》报道，吕秀莲在面簿上说，世界和平评审委员会以及世界和谐基金会昨天在信中向蔡英文询问，是否需要帮忙出面协助，协助台湾在最短时间内购买疫苗，并指有管道可以购买3000至5000万剂强生或辉瑞疫苗。

吕秀莲介绍，这两个组织均由已故美国前国会议员沃尔夫（Lester Wolff）和莱格特（Robert Leggett）共同创办。

吕秀莲办公室称，两位生前挚爱台湾，多次访台，与前副总统吕秀莲成为莫逆之交。吕秀莲现担任世界和谐基金会荣誉共同主席。

吕秀莲也说，她当然很感激日本、美国及立陶宛愿意援助台湾，但台湾有2360万人，再加上外籍移工，且大部分疫苗都需要打两剂或三剂，需要的量非常大，不是政府现在能掌握，也看到企业及宗教界很热心捐赠，但一波一波都只闻楼梯响，不知道疫苗在何方。

台总统府发言人张惇涵对此回应表示，总统府虽尚未正式接获来信，但已得到相关讯息，总统蔡英文感谢吕秀莲对防疫事务的热心恳切。

张惇涵说，国际疫苗采购事务复杂繁琐，总统府已请中央流行疫情指挥中心及外交部，循专业指引及作业程序就相关讯息进一步了解并确认，以利后续作业。