蚂蚁集团：非同质化代币与加密货币是两码事

蚂蚁集团周三（23日）指出，其平台上的非同质化代币（NFT）和目前受到中国政府打击的加密货币不同。

据路透社报道，蚂蚁周三通过其支付平台支付宝出售两款付款码NFT皮肤，迅速售罄。

不过部分网民将NFT与采用相同底层技术的比特币等虚拟货币联系起来。微博上的评论说：“支付宝出售NFT产品，这不是非法交易吗？”

对此蚂蚁回应说，NFT和加密货币是两码事。蚂蚁链(AntChain)的一位发言人说：“NFT不能互换，也不能拆分，所以与比特币等虚拟币有本质区别。”蚂蚁链是蚂蚁集团旗下开发基于区块链的技术解决方案的部门。

今年以来，NFT的人气爆棚，NFT艺术品的售价高达数百万美元。

蚂蚁链发言人说，NFT可以用来为数字资产创建一个独特的签名。

纽约大学法学院兼职教授马文彦(Winston Ma)也点出对NFT性质的困惑。马文彦说：“NFT是虚拟货币吗？或者，NFT是虚拟货币的凭证吗？而更重要的是，NFT是证券吗？这些都是主要数字经济体的立法从未回答过的问题。”

除了付款码皮肤，NFT数字艺术品也在阿里巴巴的平台上进行拍卖，可以通过蚂蚁集团的支付宝应用进入。蚂蚁链在产品协议中称，它为NFT产品提供区块链技术。

艺术品被复制在蚂蚁链指定的存储空间，并标有独特的、基于区块链的证书，以界定该数字资产的所有权。

过去一个月，中国加强了对加密货币交易和挖矿的打击，做为抵御金融风险的举措之一。

