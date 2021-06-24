华为美国首席安全官：宁不要中国政府相助解决与欧美国家问题

华为美国首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）谴责欧美国家将华为当做与中国地缘政治斗争的工具，并公开表态称集团“宁愿不要中国政府帮忙解决华为与这些国家的问题”。

珀迪今早出席名为“跨国科技公司如何在数码时代的外国市场求存”的线上论坛，在回答关于出海中国公司如何自我保护的问题时说，美国与英国官员都曾指出，针对华为的制裁是基于对中国的不信任。华为希望为自己挺身而出，而不是成为两国政府间谈论的对象。

他说：“我们想和美国政府谈谈……但是由我们自己进行这些对话，提出相应的解决方案。”

这场论坛由武汉光谷自贸研究院和加拿大—中国商业与发展中心联合主办，主要面向学者和经贸界人士。珀迪在早前的发言中也谈到美国政府对华为侵犯国家安全和隐私的指控。

他情绪激动地说，这些指控都缺乏证据支持，“美国政府说它们有证据，但不会向任何人公布。希望它们拿出证据给全世界看。”

他并呼吁各国针对安全和隐私等问题制定公开、透明的统一标准，保障跨国科技公司权益。

美国联邦通信委员会上周禁止美国企业使用联邦补贴基金从华为采购5G产品，原因是美国法院正在确认华为公司是否构成国家安全威胁。中国外交部发言人赵立坚本周回应称，中国敦促美国停止泛化国家安全概念，停止对中国的“蓄意抹黑和指责”，以及对中国特定企业的无理打压。