中国高官：短期内不宜提过高5G基建指标

中国全国政协经济委员会副主任，中国国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，5G建设可以适度超前，但是“短期内不宜提出过高的基站建设数量指标”。

据新浪新闻报道，刘世锦24日在财新夏季峰会上说，智能化是中国经济很重要的一个新的增长动能。他举例说，互联网就相当于实体经济中间的通道，大数据就相当于通道里面，各种各样的云就相当于一个存储设施，最后人工智能才是真正的加工设备，因此应该特别重视人工智能。而5G，他表示，实际上也是通道，应该说是高铁，速度更快。

但他也指出，5G不会很快通车，因为它高速率、低时延的优势，要在工业、医疗、交通、港口、矿山、农业等生产领域才能得到充分体现，而这些应用场景并不是现成的。这是和以前一个很大的区别，“在车辆与道路之间还要架桥”。

此外他还强调，5G建设可以适度超前，但是“短期内不宜提出过高的基站建设数量指标”。

他指出，目前5G实际利用率还是较低，在应用场景不明，与建成基站利用率偏低的情况下，继续提出一定期限内建成若干万个基站的目标，争取全国排名靠前，并非明智之举。过度追求建设数量，不大顾及投资收益，对5G的长期可持续发展并没有好处。同时，在应用场景不明确的情况下，大量铺开基站建设，很容易出现基站建设布局不合理，该用的地方用不上，不用的地方能力闲置这样一些结构性的问题，导致投资效益下降。

