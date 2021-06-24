《苹果日报》最后一期被炒至1000港元

在港创刊、出版26年的《苹果日报》，今日（6月24日）出版最后一期印刷版，会印刷100万份，为创报以来单日最高。在互联网上，最后一期《苹果日报》的价格高达1000元（港元，下同，173.17新币）。

据香港01报道，不少香港读者为了购买最后一份实体《苹果日报》特意凌晨到报摊排队买报纸，甚至有报档实施限购。

二手拍卖网今日早晨已出现多个放售最后一期《苹果》的帖文，部分以原价、甚至免费转让，表明对象为较难排队购买报纸的长者或有需要人士，但亦有人以“历史价值重大”作招揽，叫价达1000元。

壹传媒管理层周三下午4时宣布，在完成周四（24日）最后一份报纸后便会结束营运，网上即时新闻则于周四（24日）凌晨暂停更新。

记者于二手拍卖网站“Carousell”以关键字“苹果日报”搜寻，可见多个转售帖文，有商铺以高于原价10元的价钱发售《苹果》，决定以原价转让，希望给未能买到的市民“留个记念”，更有发帖者表明愿意免费转赠未能排队购买报纸的市民。

不过亦有网民不放过炒卖机会，以“最后一期”、“历史价值重大”、“极罕已绝版”等字眼，以50元至288元不等的价钱放售6月24日出版的最后一期《苹果日报》，甚至有人开价1000元，比原价10元高出100倍。