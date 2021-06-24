台外长：需要为两岸军事冲突做好准备

台湾外交部长吴钊燮称，中国大陆对台湾的军事恫吓不断升级，显示台湾需要为可能发生的两岸军事冲突做好准备，但也强调台湾愿意努力实现台海和平。

吴钊燮昨天（23日）在接受美国有线电视新闻网（CNN）的访问时说，当大陆称他们不会放弃使用武力，并在台湾周围进行军事演习时，“我们宁愿相信这是真的。”

他认为，台湾不能接受与中国大陆统一，特别是在香港发生的一些事件，显示维护台湾主权，在维护台湾作为世界上唯一一个中文民主政体的地位扮演至关重要的角色。

吴钊燮指《香港国安法》被用来压制香港的民主运动，并将香港的情况称为一出现代悲剧。他也认为，香港《苹果日报》关闭显示中国大陆对香港自由的容忍度越来越低。

他声称，台湾人民希望维持现状，除了包括拥有民选总统和议会、自己的军队，并拥有签发签证和护照的权力之外，也包括台湾不受到中华人民共和国管理或统治。

吴钊燮也指责大陆利用混合战争策略，破坏公众对台湾民主的信心，并称大陆的国防花费是台湾的约15倍，而台湾正进行军事改革，以增强和发展台湾的军事能力。

他说：“我们必须进行不对称战争，让中国大陆明白，如果他们想对台湾发动战争，就必须付出一定的代价。”

不过，吴钊燮也呼吁对岸领导层与台湾方面共同努力，实现可持续性共存与和平共处。