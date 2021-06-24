香港网民将苹果文章上传至区块链平台

在香港《苹果日报》关闭后，有香港网民将该报文章上传至不受到审查的区块链平台。

据路透社报道，21岁的何姓男网民因担心《香港国安法》可能会导致香港出现类似“防火长城”的措施，限制浏览到含不同政见者意见的网上内容，便在本周开始将《苹果日报》的文章上传到分散式文件存储平台ARWeave。

这名网民称，他这么做并非因为喜欢《苹果日报》，而是因为需要这么做，并说：“我从来没想到《苹果日报》会这么快消失。”

截至今天，超过4000多篇《苹果日报》文章已上传到ARWeave。该平台也收录了从2012年至今的数百个香港电台节目。

香港网民早前在香港电台决定删除YouTube、面簿等平台中上架超过一年的节目视频后，也将港台纪录片上传至区块链平台。

47岁的电脑程序员高锦（Kin Ko，音译）正在构建名为LikeCoin的分散式注册表。这个区块链平台通过国际标准内容编号 (ISCN)，协助互联网用户找出相关内容的元数据包括创建者的身份、日期、时间、位置和版本，操作方式与国际标准书号相似。平台将通过更改数字指纹的记录，得知并追查被更改的内容。

这个平台虽处在测试阶段，距离正式发布日期还有几个月的时间，但香港网络媒体“众新闻”告诉路透社，他们已经使用LikeCoin进行图像编目。

高锦的最初想法是要创建一个可以验证任何内容的平台，但他没有想到该平台会受到泛民主派人士的欢迎。

香港《苹果日报》在今天午夜过后停止在网站上更新，并关闭该报在所有社交媒体平台的账号。

在《香港国安法》下，香港警方可要求移除危害国家安全的信息。港府强调，只要在法律范围内，任何人使用互联网时将就不会受到《香港国安法》的影响。