挡下中国后 瑙鲁寻求澳洲协助建造海底电缆

受中国相关的安全疑虑影响，一太平洋海底电缆项目搁浅后，两位了解谈判情况的消息人士告诉路透社，太平洋岛国瑙鲁正在就建造一条海底通信电缆进行谈判，该电缆将连接到一澳大利亚网络。

美国及其太平洋盟国担心，由中国铺设的电缆可能会损害地区安全。北京否认有任何利用商业光缆进行间谍活动的意图。

据路透社报道，今年稍早，在世界银行牵头的海底通信电缆项目中，华海通信技术有限公司给出的竞标价格要比竞争对手的竞标价低20%以上。由于担心会由华海通信拿下这个项目，瑙鲁协助让这个项目流产。华海通信前身为华为海洋网络有限公司。

亚洲开发银行（ADB）向路透社表示，瑙鲁现在已向ADB探询，寻求资助替代方案。

“亚开行正在与瑙鲁政府进行非常早期的讨论，研究可能方案以帮助资助一条海底电缆，提供低成本、高质量的互联网服务。”亚开行在给路透的一份声明中说。

“连接安排和资金来源的细节将在适当时候确定。”

两名消息人士表示，新计划将涉及从瑙鲁到所罗门群岛首都霍尼亚拉铺设一条电缆，两地相距约1250公里。

然后，这条新线路将接入珊瑚海电缆系统，这是一个连接澳洲和所罗门群岛及巴布亚新几内亚的4700公里网络。该线路主要由澳洲出资，由总部位于悉尼的Vocus集团建造，于2019年完成，以排除当时华为旗下华为海洋的竞争报价。

在华为去年出售海底电缆业务后，华海通信目前多数股权由亨通光电持有。

消息人士称，瑙鲁的计划需要澳洲和索罗门群岛的加入。目前还不清楚瑙鲁是否已经要求澳洲提供财务援助，或瑙鲁是否只需要澳洲允许加入珊瑚海电缆系统。

“中国政府始终鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上，开展各领域对外投资合作”，中国外交部发言人赵立坚在今天中国外交部的例行记者会上表示。

赵立坚也说：“中国企业在网络安全方面始终保持着良好记录。所谓中国间谍活动毫无依据，也是杞人忧天，完全是搞错了对象。”