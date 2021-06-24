下午察：下一个可能被啃的苹果

在华人世界无人不知的香港《苹果日报》，昨天正式收宫了。

有人说，这家拥有26年历史的媒体，会一步步走向终局，皆因其鲜明的“反中”立场；但也有声音认为，《苹果日报》是打着新闻自由的旗帜，背地里却从事着危害国家安全的工作。因此，今天的局面是其咎由自取的，不是港府或者中国中央政府施压所致。

不论谁是谁非，《苹果日报》的停运，无疑是给香港媒体业者蒙上了层阴影，尤其是那些政治立场向来都与港府不同调，或与北京明显唱反调的媒体，担心日后也会步入《苹果日报》相同的命运。

实际上，在《苹果日报》上周四（17日）被香港警察国家安全处大规模搜查总部，以及相关高层相继被捕的时候，就有一些迹象显示，香港一众亲泛民主派的媒体，可能将在近期迎来一记重击。

当天，香港警务处国家安全处高级警司李桂华称，调查发现，从2019年开始到现在，《苹果日报》有数十篇呼吁外国制裁香港和中国大陆的中、英文文章，警方认为“有好强烈的证据”采取上述抓捕与搜查行动。

香港警务处国家安全处高级警司李桂华，上周四（17日）在《苹果日报》总部大楼外举行记者会。（彭博社）

李桂华也说，警方“对新闻自由相当重视”，但国际公约允许因国安理由搜查新闻机构。他呼吁新闻记者“不要招惹嫌疑”。

李桂华并未说明是哪些报道和文章有犯罪嫌疑。因此，有舆论认为，这是当局蓄意制造的白色恐惴，以让当地一向不受拘束的新闻业界产生寒蝉效应，令他们不敢批评政府。

不过，这项说法在几天后被香港特首林郑月娥反驳。

周二（22日），林郑出席行政会议前向媒体说，警方对《苹果日报》采取的执法行动是针对涉嫌危害国家安全行为，与一般正常新闻工作无关。她并强调，此举并非针对个别新闻机构或报道，也非打击新闻自由。

林郑也重申，外界不应以涉案单位是新闻机构，便认为政府是打击新闻自由。新闻机构负责人也不能以新闻机构身份作为保护罩而不遵守法律。“传媒机构可批评特区政府，但这与有意图、有组织或煽动颠覆政府是两回事，传媒应有能力分辨。”

换句话说，林郑坚持，取缔《苹果日报》无关乎打击新闻自由，传媒可以批评政府，但背后不能存在煽动颠覆政府的动机。至于不可逾越的红线是划在哪里，林郑只以“传媒应有能力分辨”带过，显示那可能是一条模糊且可移动的红线。

《香港国安法》自去年6月30日实施以来，许多泛民主派人士陆续被捕，当中被提到最多次的罪名，不外乎是勾结外国或境外势力危害国家罪，或者是颠覆国家罪。但是，《香港国安法》的条文中并没有明确就国家安全作出定义。因此，这存在很大的灰色空间让政府以及警方去判断嫌犯是否触犯法例。

难怪，有亲泛民主派的香港媒体业者在社交媒体上抱怨，“大家以后在工作时肯定会绑手绑脚，因担心不知（当局）怎么想”。昨天（23日），笔名“李平”、专门为《苹果日报》写社评的杨清奇，因涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全罪，被警察国家安全处上门拘捕了。

去年6月30日《香港国安法》生效。图为香港市民经过街头《香港国安法》的宣传标语。（中通社）

立场新闻、众新闻将被整治？

作为泛民主派最具代表性的媒体，《苹果日报》停刊后，肯定将进一步削弱香港的多元新闻环境。不过，香港舆论圈认为，《苹果日报》被整治一事仅是风暴的开端，接下来几家与其立场相近的媒体都会被盯上，当中被讨论最多的，包括立场新闻、众新闻。

其实，早在《苹果日报》宣布停刊之前，“根正苗红”的港区人大代表吴秋北就已放风声了。吴秋北本身是亲北京工会——香港工联会的会长，此前泛民主派于2014年“占领中环”争取普选运动堵路抗议期间，他也是“保普选反占中大联盟”的主要发言人之一。

他于周二（22日）在社交媒体上公开点名立场新闻，批评其等几家港媒“反中反共乱港”，并称：“一国两制已进入新时代了，如此反中反共乱港居心怎不自取灭亡！”

吴秋北认为，立场新闻不断炒作《苹果日报》资金被冻结，因此无法给员工发放薪水，并向政府警方泼污水，试图诱导舆论认为政府警方才是员工权益受损的祸首，“从而转移壹传媒及黎智英等为害国家安全，才是戕害员工真凶的事实”。

据了解，这已不是立场新闻第一次被批立场“反共乱港”了，但在舆论当时还在聚焦《苹果日报》是否下岗之际，吴秋北突然点名立场新闻，难免让外界联想立场新闻会是当局下一个的整治目标。

不过，有立场新闻的员工认为，立场新闻相对《苹果日报》较安全，因“不是身处于风眼中的风眼”。

这名不愿透露姓名的员工向《星岛日报》说，由于立场新闻的报道近年不时被俗称“左报”的媒体评论及批评，因此立场新闻目前在处理采访内容时，比以往变得更为小心，以避免文章“超越红线”。

然而，他透露，虽说立场新闻目前没有出现离职潮，但员工已作最坏打算，有心理准备面对与《苹果日报》相同的结局。

立场新闻是亲泛民主派的新闻网站，创建于2014年。（互联网）

立场新闻是亲泛民主派的新闻网站，创建于2014年，经营模式是透过接受商业广告及公众赞助。近年，立场新闻陷入财政困难和生存危机。

但是，自从2019年6月初反修例抗争爆发以来，立场新闻一直紧跟动态，并在报道中凸现对抗争者的同情，吸引了许多支持泛民的新受众。

2019年6月14日，立场新闻曾在社论中表明：“我们可以自豪地表明立场：我们‘针对’警察”。

“我们‘针对’的不是警察个人，而是警察作为香港唯一可以合法对公众使用武力的执法部队，他们的行为必须被最严格的标准审视，他们的权力必须受到监察，而这份审视监察的工作，正正是传媒最大的使命。”

这篇不到800字的社论最后也写道：“在鸡蛋与高墙之间，我们坚定不移，站在鸡蛋一方，所以我们针对警察、我们针对政权。”

除了立场新闻，外界也指众新闻可能成为下一个整治目标。

长期关注香港媒体的人士都知道，与立场新闻一样，众新闻同样是一家亲泛民主派的新闻网站，其创建于2017年，由香港10名资深新闻工作者及新闻学者共同创办，包括《明报》前总编辑刘进图、香港记者协会多名前主席等。

众新闻创建于2017年，由香港10名资深新闻工作者及新闻学者共同创办，包括《明报》前总编辑刘进图、香港记者协会多名前主席等。（互联网）

根据众新闻官方面簿的简介，众新闻是一家非牟利的新闻平台，并透过众筹、月费订户计划及不附带条件的捐款募集营运资金。

众新闻的简介也写道，该机构属于无党无派，希望推动公共参与，一同维系香港自由开放、多元包容等核心价值。“我们不设既定政治立场或政策倾向。”

不过，有香港建制派人士认为，众新闻在反修例抗争的报道立场，明显偏向于抗争者。

曾任职《苹果日报》长达18年，现任众新闻总编辑李月华向德国之声说，虽然目前没有实质证据，但从多个迹象和轨迹显示，众新闻确实可能被当局整顿。

她并说，若做了政府不喜欢的报道，它就觉得你的动机有问题，“但我们没有动机，我们很单纯只是想做新闻，你（政府）觉得好不好，我们没办法控制。我只能说，我们过去怎么做就继续做下去。”

图为《苹果日报》最后一期的封面，并以“港人雨中痛别 我哋（我们）撑苹果”为题。（路透社）

政治稳定压倒一切？

确实，站在新闻自由的角度看，李月华的说法或许是站得住脚的。

而取缔新闻机构之所以引起争议，是因为所谓“动机”有时难以明定，新闻机构认为自己没有“动机”，但官方机构和执法单位认定动机不单纯。以苹果事件来说，待官方公布更多证据后，将有助于外界理解该新闻机构背后的动机。

当下在港府或北京眼中，政治稳定压倒一切。尤其是在中美博弈加剧的背景下，政治立场与港府、北京越来越对立的港媒可能危及国家利益，官方加强对其他亲泛民主派媒体的观察也不让人意外。

但无论如何，港府或北京以如此高调、且完全不留任何余地的做法让《苹果日报》匆匆划下句点，在某种程度上，可能有损政府在部分港人心中的形象。今天凌晨大批港人涌到报摊排队购买最后一期的《苹果日报》的画面说明，部分港人以行动表达了对苹果的不舍。

至于立场新闻或者众新闻会否变成下一个《苹果日报》，届时自有答案。香港是区域金融中心之一，也是中国对外开放和衔接的窗口之一，多元化的信息有利于香港扮演这些角色，新闻环境百花齐放，而非趋向单一，对香港相信是利大于弊。