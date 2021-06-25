中国支持阿根廷对马岛的主权要求

中国常驻联合国副代表耿爽24日在联大非殖民化特别委员会就马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）问题发言，呼吁国际社会继续努力铲除殖民主义，并阐述中国在马尔维纳斯群岛问题上的立场，支持阿根廷对该群岛的主权要求。

据新华社报道，耿爽说，马尔维纳斯群岛问题本质上是殖民主义历史遗留问题。殖民主义给世界带来深重灾难，在人类历史上留下极不光彩的一页。在21世纪的今天，西方殖民者为所欲为的日子已经一去不复返了。同时，在国际关系中殖民主义思维以及与此一脉相承的强权政治和霸凌行径仍有形形色色的表现形式，仍在严重冲击正常国际秩序，严重损害有关国家主权、安全、发展利益和政治、经济、社会稳定。国际社会必须对此保持高度警惕。

耿爽说，今年是第四个铲除殖民主义国际十年（2021-2030）的第一年。国际社会应采取必要措施，维护公平正义，确保真正结束一切形式和表现的殖民主义，继续推动包括马尔维纳斯群岛在内的17个联合国非自治领土的非殖民化进程。英国等管理国应该根据联合国有关决议要求，切实履行国际义务，保障非自治领土人民合法权利。

耿爽说，中国在马尔维纳斯群岛问题上的立场是一贯的。中国坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求。中方始终主张根据《联合国宪章》的宗旨和原则，通过和平谈判解决国与国之间的领土争端。希望英国积极回应阿根廷的要求，尽早启动对话谈判，根据联合国有关决议找到和平、公正、持久的解决办法。

1982年4月到6月，英国和阿根廷为争夺马尔维纳斯群岛爆发战争，最终英国获胜。