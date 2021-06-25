港媒：保安局长李家超将接任政务司长

多家香港媒体引述消息人士称，香港保安局局长李家超将接替张建宗，担任政务司司长，坐上特区政府第二把交椅，港府最快今天（25日）公布人事变动。

综合香港01、东网、无线新闻和《星岛日报》报道，消息人士披露，警务处处长邓炳强将升任保安局局长，警务处长职务将由现任副处长（行动）萧泽颐接任。现任政务司司长张建宗将退休。

消息人士称，特首林郑月娥将在今天早上召开行政会议，向会议成员作出交代，新任官员预料也会召开记者会。

消息人士也说，新问责班子将在下周一（28日）上京，张建宗将会在这段期间最后一次以署理行政长官的身份代为处理特首职务，连同港府官员在湾仔金紫荆广场出席升旗仪式。新问责班子将在7月1日后回港。

李家超1977年加入香港警队当督察，主力刑事侦缉工作，之后转任管理职务，主管投诉课，之后晋升为刑事及保安处处长，再升副处长（管理）。他随后转跑道，在2012年10月出任保安局副局长。林郑月娥政府2017年7月上台后，李家超升任保安局局长。

邓炳强1987年加入香港警队任职督察，曾驻守多个单位，对刑事调查工作、国际联络事务及行动指挥方面，有丰富经验。他曾被借调往法国里昂的国际刑警秘书处出任刑事专项主任，并在任内擢升为国际刑警有组织犯罪及暴力罪案组的主管。邓炳强在2017年晋升担任行动处处长，2018年11月升任警务处副处长（行动），在2019年11月接任警务处处长。