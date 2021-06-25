滴滴更新招股书：预计定价为13.5美元

滴滴今天（25日）凌晨发布了更新后的招股书。招股书显示，滴滴预计将发行2.88亿股ADS（美国存托凭证），IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

据澎湃新闻报道，滴滴计划在纽交所挂牌上市，股票代码为 "DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者们均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。这些投资机构包括摩根士丹利、淡马锡。

这次更新后的招股书还披露了AB股的投票权设置情况，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。

招股书显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。在此之前，滴滴董事会共有8名成员，包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席，阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。