日防长：台湾与日本的安全有直接关联

日本防卫大臣岸信夫称，台湾的安全课题与日本的安全课题有直接关联。

岸信夫昨天（24日）在接受彭博社的访问时说，台湾的和平与稳定直接关系到日本，日本正在密切关注台海两岸关系，以及中国大陆的军事活动。

岸信夫认为，随着中国大陆加强军事力量，大陆与台湾的平衡点正大幅度向大陆方面倾斜，在这方面的差距每年在扩大。

他也指中国持续快速增加国防开支，但缺乏透明度，也正在开发能改变现有局面的技术。

岸信夫强调，组成“四方安全对话”机制（Quad）的日本、美国、澳大利亚和印度都是自由和拥有共同价值观的国家，也是该地区负责任的合作伙伴，并称“四方安全对话”机制所采取的行动并非针对任何特定国家，而是基于与海洋自由有关的共同价值观。

另据路透社报道，岸信夫本月较早时告诉欧洲议会的安全和国防小组委员会，中国正在大幅度扩大国防预算，并认为国际社会必须对华发出一致声音。

台湾媒体早前也引述日本富士新闻网报道，岸信夫今年4月在执政党自民党议员会议发表演讲时认为，大陆“正在不显眼之处步步侵略”。至于台湾情势，岸信夫称，“若台湾被赤化，情势恐会发生严重变化”，并希望台海两岸的问题可以和平解决。中国大陆外交部随后批评岸信夫的言论极其不负责任，误导舆论。