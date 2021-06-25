中国称其新型政党制度具有显著优势

中国最新发表的一份白皮书称，包含中国共产党、八个民主党派，以及无党派人士的中国新型政党制度，具有鲜明特色和显著优势，各政党形成了亲密合作的关系。

据新华社报道，中国国务院新闻办今天（25日）发表《中国新型政党制度》白皮书。白皮书认为，作为一个人口大国，中国存在着不同的阶层和社会群体，在根本利益一致的基础上存在着具体利益的差别，而中国新型政党制度既尊重多数人的意愿，又照顾少数人的合理要求，能够更好地代表不同阶层、不同社会群体的利益诉求，拓宽、畅通各种利益表达渠道，“全面、真实、充分地反映各社会阶层人士的意见建议，具有统筹兼顾各方利益和协调各方关系的优势。”

白皮书强调，这一政党制度把各个政党和无党派人士紧密团结起来、为着共同目标而奋斗，有效避免了一党缺乏监督或者多党轮流坐庄、恶性竞争的弊端，并有利于达成思想共识、目标认同和行动统一，也有利于促进政治团结和有序参与，以及集中力量办大事、办好事。

此外，中国共产党与各民主党派互相监督。白皮书说到，中国共产党和各民主党派是“知无不言的挚友、过失相规的诤友，互相监督不是彼此倾轧，不是相互拆台、相互掣肘，而是相互促进、共同提高。”

白皮书也说，中国共产党和各民主党派、无党派人士开展政党协商，也支持各民主党派、无党派人士开展民主监督，而中国人民政治协商会议是实行中国新型政党制度的重要政治形式和组织形式。

据中国网发布的文字实录，中央统战部副部长、新闻发言人许又声今天在关于白皮书的记者会上说，中国新型政党制度可以有效避免一些政党制度代表党派利益、阶级利益、区域和集团利益，为反对而反对，导致议而不决、社会撕裂的弊端。