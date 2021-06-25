李家超任港政务司长 邓炳强任保安局长

香港政府班子人事调整，保安局局长李家超接替张建宗，担任政务司司长，警务处处长邓炳强接任保安局长。

据新华社报道，中国国务院根据香港特首林郑月娥的提名和建议，决定任命李家超为政务司司长、邓炳强为保安局局长、萧泽颐为警务处处长，同时免去张建宗的政务司司长、李家超的保安局局长、邓炳强的警务处处长职务。

李家超和邓炳强都是纪律部队出身。李家超1977年加入香港警队当督察，主力刑事侦缉工作，之后转任管理职务，主管投诉课，之后晋升为刑事及保安处处长，再升副处长（管理）。他随后转跑道，在2012年10月出任保安局副局长。林郑月娥政府2017年7月上台后，李家超升任保安局局长。

邓炳强1987年加入香港警队任职督察，曾驻守多个单位，对刑事调查工作、国际联络事务及行动指挥方面，有丰富经验。他曾被借调往法国里昂的国际刑警秘书处出任刑事专项主任，并在任内擢升为国际刑警有组织犯罪及暴力罪案组的主管。邓炳强在2017年晋升担任行动处处长，2018年11月升任警务处副处长（行动），在2019年11月接任警务处处长。

获委任成为警务处处长的萧泽颐，于1988年加入香港警队当督察。主要驻守前线行动单位，也曾担任刑事情报相关职务和派驻人事部。2017年初，他晋升为助理处长，负责掌管人事部。2018年11月再获晋升，接管行动处处长一职。至19年11月，升任副处长（行动）。

东网早前也引述消息人士称，新问责班子将在下周一（28日）上京，7月1日后回港。