统战部：中国新型政党制度是“最能抓老鼠的好猫”

中共中央统战部副部长许又声强调，中国新型政党制度可避免出现为反对而反对的情况，并借用邓小平的名言“不管黑猫白猫，能抓住老鼠就是好猫”，将该制度形容为“最能抓老鼠的好猫”。

据中国央视新闻报道，许又声今天（25日）在国务院新闻办公室举行的《中国新型政党制度》白皮书新闻发布会上说，一个国家实行什么样的政党制度，是由这个国家的历史传统和现实国情所决定的。世界政党制度具有多样性，没有也不可能有一个放之四海而皆准的政党制度的模式。

许又声说，中国实行的是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，基本特征是共产党领导、多党派合作、共产党执政、多党派参政。八个民主党派是接受中国共产党领导、同中国共产党倾力合作的中国特色社会主义参政党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，在中国没有反对党，也没有在野党。

许又声称，中国新型政党制度可以有效避免一些政党制度代表的是党派利益、阶级利益、区域或者集团利益，为反对而反对，导致议而不决、社会撕裂的弊端，并避免一党制缺乏监督、多党制恶性竞争的弊端。

中国国务院新闻办今天发表《中国新型政党制度》白皮书。白皮书称，包含中国共产党、八个民主党派，以及无党派人士的中国新型政党制度，具有鲜明特色和显著优势，各政党形成了亲密合作的关系。

白皮书认为，作为一个人口大国，中国存在着不同的阶层和社会群体，在根本利益一致的基础上存在着具体利益的差别，而中国新型政党制度既尊重多数人的意愿，又照顾少数人的合理要求，能够更好地代表不同阶层、不同社会群体的利益诉求，拓宽、畅通各种利益表达渠道，“全面、真实、充分地反映各社会阶层人士的意见建议，具有统筹兼顾各方利益和协调各方关系的优势。”