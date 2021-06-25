美议员吁拜登制裁导致《苹果》停运者

美国两参议员呼吁拜登利用他们起草的法案所赋予的权力，对那些导致香港《苹果日报》被迫停运负有责任的人实施制裁。这有可能牵连外国银行。

据路透社报道，美国参议院金融委员会共和党籍委员图米（Pat Toomey）和民主党籍委员范荷伦（Chris Van Hollen）在信中引述上个月的一篇报道称，香港时任保安局局长李家超书面通知《苹果日报》创办人黎智英及汇丰控股和花旗银行的分支机构，称若这些银行与黎智英的账户继续有往来，可能面临最高七年的刑期。

李家超当时要求这些银行冻结黎智英的账户，参议员在信函中称：“银行似乎已照办”。

信中说，约500名警察之前搜查了《苹果日报》的办公室并逮捕了几名高层，香港保安局随后命令《苹果日报》的银行冻结该报的资产，“直接导致其关闭。”

两位参议员表示，他们去年通过的香港自治法要求美国国务卿向国会确认“实质上导致”香港人民无法享受集会、言论、新闻自由或独立法治”的外国人，包括外国企业。

信中说：“对黎智英和《苹果日报》的惊人打压很可能涉及适用香港自治法第五条的许多外国人”、“在黎智英受到不公正待遇和苹果日报被迫停运后，我们敦促政府立即全面执行香港自治法。”

参议员们的立法要求对直接破坏香港自治的个人和实体实施强制性制裁，并对与这些实体和个人有往来的银行进行二次制裁。

美国总统拜登周四称，香港《苹果日报》停运“对媒体自由来说是悲哀的一天”，并表示这标志着“北京正在加强镇压力度”。