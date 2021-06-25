人事变动后成“警察政府”？林郑：港府用人唯才

香港问责班子出现人事变动后，外界质疑这会是特区政府变成“警察政府”，特首林郑月娥回应时强调政府用人唯才。

综合香港电台和《明报》报道，林郑月娥与三名新任官员李家超、邓炳强和萧泽颐今天（25日）一同出席记者会。林郑月娥称，她相信现届政府余下任期内，再有人事变动的机率不大，但不能百分百保证，因这涉及个别官员的取态。

她说，港府过去两年经历严峻挑战，三人在香港前所未有的困难时刻，与她并肩作战、勇于担当，并称有信心三人会以迎难而上的精神，在各自岗位发挥所长、竭尽所能，为特区和中国作出更大贡献。

林郑月娥也说，卸下政务司长职务的张建宗在港府服务近半世纪，连续三届出任政府政治问责官员，劳心劳力作出重大贡献，对他表达衷心感谢，并祝愿他日后身体健康、生活愉快。

据新华社报道，中国国务院根据香港特首林郑月娥的提名和建议，决定任命李家超为政务司司长、邓炳强为保安局局长、萧泽颐为警务处处长，同时免去张建宗的政务司司长、李家超的保安局局长、邓炳强的警务处处长职务。

新任政务司司长李家超说，会全力支持行政长官施政，按《基本法》全面准确落实一国两制，协助特首打好抗疫战，推动经济发展，让一国两制行稳致远，香港长期繁荣稳定。他也称，会致力推展行政立法关系，维持良好沟通，促使立法会既监察政府，并落实爱国者治港的政治理念，让有效法律及政策得以制定及推行。

新任保安局局长邓炳强称，日后会与辖下其他纪律部队携手同心，打击罪案，做好反恐及维护国家安全等工作。邓炳强说，香港下来有三场选举，而距离香港回归25年也只有超过一年的时间，他会联同纪律部队携手同心、竭尽所能，确保有关事项在安全稳定下进行，也会竭尽所能防止及打击本土恐怖主义，以及外部势力利用香港代理人危害香港及中国的行为，确保市民安居乐业。

升任警务处处长的萧泽颐则说，会本着“忠诚勇毅，心系社会”的精神，维护国家安全，以及香港社会繁荣稳定，以保障市民生命安全为首要目标，并会专业处理工作，让市民明白警方是心系社会的专业队伍。

香港媒体早前引述消息人士报道，新问责班子将在下周一（28日）上京，7月1日后回港。张建宗则将会退休。

张建宗在政府总部的记者会上说，自己加入政府已近50年，也非常感谢中国中央政府及各任行政长官对他的信任与支持，并称未来如有机会，乐意通过不同渠道，继续服务社会及贡献国家。

张建宗在会上被问到是否有唏嘘感觉。张建宗回应时说，多谢大家关心，希望大家一起努力建设香港后，便离开记者会。