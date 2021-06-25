港学者：港府人事变动突显需要强势的政务司长

香港学者认为，香港领导班子出现人事变动，突显需要一位强势的政务司司长协调各部门，避免过去动乱时期，单靠治安部门单打独斗的情况再出现。

据香港电台今天（25日）报道，全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，人事变动显示中国中央政府期望维护国家安全的力量，不会因为港府换届而受到影响。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强则分析，除非是因严重的健康问题，否则在特首任期最后一年更换政务司司长人选，都是因为原政务司司长辞职准备参选下任特首，但外界相信张建宗会选特首的机会是微乎其微的。

蔡子强认为，此次人事调动可能是一个较长远的任命，为下届新政府班子做准备，也进一步凸显“武进文退”的现象，由纪律部队人员取代由政务官出任问责团队高层职位。

蔡子强相信，政治忠诚及政治纪律在日后的政府领导中很重要，李家超及邓炳强能更上一层楼，也给人感觉香港警队获中央赞赏。他预计，特区政府会在较长的一段时间走强硬路线，对于反对派人士、公民社会，以至媒体而言，未必是好讯号。

蔡子强也认为，外界一直视公务员事务局局长聂德权为行政长官林郑月娥的“爱将”，如果由他接任政务司司长一职，林郑月娥连任的前景看涨，但由于是李家超接任政务司司长职务，对于其有他意竞逐下任特首的人士来说，竞逐空间会加大。