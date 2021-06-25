湖南岳阳统计局鼓励孕妇顺产 缩短生育周期

湖南省岳阳市统计局网站昨天（24日）刊发了题为《岳阳市人口总体状况简析》的文章。文章在对策建议部分提到，持续出台三胎奖励扶持政策，“鼓励以顺产的方式进行生育，缩短二胎和三胎的生育周期”。

据澎湃新闻报道，文章指出，根据第七次全国人口普查结果，岳阳市常住人口为5051922人，与2010年第六次全国人口普查的5476084人相比，减少424162人，减少7.75%。

记者注意到，文章在对策建议部分提出了五条关于该市人口方面的建议，其中第四条为持续出台三胎奖励扶持政策。

文章指出，“岳阳市老龄化程度逐步加深已是不争的事实，我市应积极应对人口老龄化及生育水平持续走低的风险，统筹解决人口问题，最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用。建议一是三胎家庭的三个孩子义务教育实现从幼儿园到高中教育的全覆盖；二是鼓励以顺产的方式进行生育，缩短二胎和三胎的生育周期，对于顺产新生婴儿给予孕检、生育相关费用的补贴；三是取消课外和网络辅导班，切实减轻家长的经济压力，同时也能更好的促进教育公平；四是生育三胎的家庭，如果妻子有工作在3年内可获得每天不低于2个小时的陪护时间照顾孩子，单位或者公司不得随意开除或者更换其岗位，并且女性可要求随时正常上岗。”