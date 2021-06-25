最新研究：冠病可能2019年10月就已在中国出现

周五发布的一项新研究显示，导致2019冠状病毒疾病(COVID-19)的病毒可能早在2019年10月就开始在中国传播，比在武汉确认的第一个病例早两个月。

据路透社报道，根据发表在国际学术期刊《公共科学图书馆-病原体》(PLOS Pathogens)上的一篇论文，英国肯特大学的研究人员利用环境保护科学的方法，估计SARS-CoV-2最早出现在2019年10月初至11月中旬。

他们估计，该病毒出现的最有可能的日期是2019年11月17日，到2020年1月可能已经在全球蔓延。

中国第一个新冠确诊病例是在2019年12月，与武汉的华南海鲜市场有关。

然而，一些早期的病例与华南海鲜市场没有已知的关联，这意味着SARS-CoV-2在到达该市场之前就已经在传播了。

中国和世界卫生组织(WHO)在3月底发表的一项联合研究承认，在武汉疫情暴发之前，可能已经有零星的人类感染。

在本周一份以预印本形式公布的报告中，西雅图福瑞德哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的Jesse Bloom重新复原了被删除的早期中国新冠病例的基因序列数据。

数据显示，采自华南市场的样本并不全然具有SARS-CoV-2的代表性，而且是先前流传的祖细胞(progenitor)序列的变种，后者散播至中国其他地区。

美国国家卫生研究院(NIH)向路透证实，研究中使用的样本在2020年3月提交给Sequence Read Archive(SRA)，后来在中国调查人员的要求下被删除，中国人员表示将更新这些样本并提交另一个档案。

批评者称，这次删除是中国试图掩盖疫情起源的进一步证据。

“科学家为何要求国际数据库删除那些能让我们了解COVID-19如何在武汉开始的关键数据？”哈佛大学布洛德研究所(Broad Institute)研究员Alina Chan在推特上写道。

澳洲科学家周四在《科学报告》期刊上发表的另一项研究，利用基因组数据显示SARS-CoV-2与人类受体结合的容易程度，远高于其他物种，这表明它在首次出现时已经适应了人类。

报告称，有可能是另一种具有更强亲和力的不明动物作为中间物种，但不能排除病毒从实验室泄漏的假设。

澳洲Westmead医院的传染病专家Dominic Dwyer表示，“很明显早期病毒对人类受体有很高的倾向性，但这并不意味着它们是‘人造的’。”Dwyer是今年赴武汉进行新冠病毒溯源调查的世卫组织团队的成员。

“这样的结论仍然是推测性的，”他说。

澳洲医学研究机构Kirby Institute副教授Stuart Turville对肯特大学的研究作出回应，称仍需要对血清样本进行检测，才能为新冠疫情的起源提供更有力的证据。

“不幸的是，鉴于目前实验室泄漏假设带来的压力以及在中国进行后续研究的敏感性，我们可能还要等一段时间才能看到这样的报告，”他说。