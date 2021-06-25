台湾新增76人确诊五人死亡

台湾冠病疫情有所趋缓，新增确诊病例降至两位数，今天（25日）有76起，均为本土个案，再有五名病患死亡。

据台湾《联合报》报道，在新增确诊病例中，新北市32例最多，其次为台北市20例、桃园市10例、新竹县四例、苗栗县三例、彰化县及高雄市各两例，宜兰县、基隆市及台中市各一例。

死者为三男两女，年龄介于70多岁至90多岁，发病日介于5月16日至6月19日，确诊日介于5月29日至6月20日，死亡日介于6月21日至6月23日。

此外，台湾官方今天也首次通报与最先在印度发现的德尔塔毒株有关的病例。中央流行疫情指挥中心公布，患者为曾与从秘鲁入境者接触的一对祖孙。为防堵德尔塔毒株，台湾自后天起全面提升入境人员检疫措施。

从重点高风险地区抵台的旅客（过去14天旅游史，包含转机乘客），从机场或海港入境后一律入住集中检疫所14天，且须配合入住时、检疫期满进行PCR检测。

重点高风险地区目前有巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印度尼西亚及孟加拉。

至于七个地区旅游史以外的所有旅客，入境后应入住防疫旅宿或自费入住集中检疫所14天，且于居家检疫期满前配合进行PCR检测。

此外，国籍航空公司机组员从重点高风险地区航线航班返台后，应居家检疫14天及检疫期满进行PCR检测，且应入住防疫旅宿或符合规定的公司宿舍。

日本今天较早前宣布，将追加援赠约100万剂阿斯利康（AZ）疫苗，协助台湾对抗冠病疫情，疫苗预定于7月中旬之前运抵台湾。

据台湾外交部发布的新闻稿，这是继本月4日捐赠台湾124万剂AZ疫苗后，日本对台的第二波援助。