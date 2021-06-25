中国大陆吁美停止提升美台实质关系

即将离任的美国在台协会（AIT）副处长谷立言认为，美台关系出现根本性改变，美国不再把台湾视为美国-中国大陆关系里的问题。中国大陆回应时呼吁美国停止提升与台湾之间的实质关系。

综合台湾《联合报》和美国之音报道，谷立言（Raymond Greene）昨天（24日）在台北宾馆的演说中说，他任职三年来，美台互动和他19年前初次在AIT服务时大不相同，以前所有的讨论最后都会回到两岸关系，但现在则是聚焦在深化美台关系，很多次AIT和台湾工作伙伴的会议上中，“中国大陆”这一词一次也不曾出现。

谷立言称，上述差别凸显了美台关系的根本改变，美国把台湾看作是增进自由且开放的印太区域这一美台共同愿景的机会，更是一座照亮各界人群追求一个更加公正、安全、繁荣和民主世界的灯塔。

中国大陆外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回应时说，大陆一贯坚决反对美国以任何形式提升与台湾实质关系，坚决反对任何形式的美台官方往来。

据澎湃新闻报道，赵立坚强调，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础，美国应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止借台湾问题进行政治操弄，停止美台官方往来和提升实质关系，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。