报告：近六成中国房地产经纪不到30岁

一项最新调查报告显示，中国有57%的房地产经纪人在30岁以下，房地产经纪团队依然“年轻化”。与此同时，高学历人才正日益成为房产经纪行业提升服务品质、提升市场竞争力的核心驱动力。

据中新社报道，58同城、安居客今天（25日）发布《2021年百万经纪人调查报告》称，基于对约1万5000名房产经纪人的问卷调查发现以上结果。

目前，中国房地产存量市场已有5万亿元人民币（约1亿元新币）的规模。房地产经纪行业拥有数百万从业者、数万家门店以及数千家经纪公司。

除30岁以下从业者占比近六成外，31至40岁房地产经纪人占比32.6%。房地产经纪人团队中，男性依然占绝大多数，占比超七成。

网络端口、老客户介绍及门店获客仍是经纪人获客的主要渠道。报告称，三者占比较去年均有所增加。相比之下，新人则以网络端口获客为主。经纪人从业时长越久，老客户介绍比重越高。

值得关注的是，2020年受疫情影响，房地产经纪人每日最主要的工作正在向线上化转变。58同城CEO姚劲波指出，线上化找房平台逐渐成为经纪人服务客户的主战场。

长期以来，房产经纪一直都被外界认为是一个“学历门槛低”的职业。但近年来，经纪人群体的教育结构正在改变，高学历人群占比逐渐提升。

调研显示，学历方面，高中及大专学历人员为房地产经纪人主力群体，占比73.8%。与去年相比，从业人员学历水平有所提升，近半数人员拥有大学学历（含专科），占比47.7%。而对新入行人员（工作年限小于一年）近两成为应届高校毕业生。

房地产经纪行业流动性依然较高。报告显示，超半数经纪人在当前公司工作年限不满一年，逾八成经纪人在当前公司的工作年限在三年以内。