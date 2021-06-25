AIT处长：台积电在增进美台经济关系上扮演关键角色

美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰认为，台积电在增进美台经济与商业关系方面，扮演关键角色。

台湾总统蔡英文今天（25日）上午在总统府颁授即将卸任的郦英杰（William Brent Christensen）“大绶景星勋章”，表彰并感谢郦处长任内对台美关系之努力与贡献。台积电创办人张忠谋也出席了这场典礼。

据台湾《联合报》报道，郦英杰在总统府致词时说，他刚刚接任AIT处长时，提出四个增进，包括增进美台安全合作、增进美台经济与商业关系、增进台湾在全球社会的角色，以及增进美台人民的关系，并对于每项领域在任期内都取得“真进展”感到很高兴。

郦英杰称，在经济与商业合作方面，他看到美台贸易与投资往来都有大幅跃升，最受瞩目的例子，就是台积电承诺将斥资120亿美元（161亿新元）、在亚利桑那州设立尖端半导体晶圆厂；这项投资案凸显了台湾在全球高科技供应链中、尤其是在半导体领域里，扮演的关键角色。

郦英杰也说，美台双方也启动了“美台经济繁荣伙伴对话”新对话机制，并且作为彼此可信任的伙伴，加倍努力打造更加安全且具备韧性的供应链。、

他还提及美国捐赠的冠病疫苗，称很多人用“及时雨”来形容这批疫苗，但这其实更直接证明美国与台湾是彼此的“真朋友”，会在有难时互相帮助。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文致词时称，郦英杰是“台湾的老朋友”，非常理解台湾社会对台美关系的重视与期待，并认为他不只成功达成四个增进，还让台美关系突飞猛进。

蔡英文也说，郦英杰不仅活跃于外交圈，更深入台湾民间，到台南骑脚踏车被拍下的照片令人印象深刻，相信台湾人都感受郦英杰的真诚性格，并欢迎郦英杰在未来随时回来台湾见老朋友。