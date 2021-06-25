美台下周三举行贸易暨投资架构协定会议

美国在台协会（AIT）今天（25日）宣布，美台贸易暨投资架构协定（TIFA）会议将在新加坡时间下周三（30日）透过线上视讯会议方式召开。

协会在官网发布的新闻稿公布，美国在台协会处长郦英杰与驻美国台北经济文化代表处（TECRO）代表萧美琴将为会议开场，美国贸易代表处及台湾行政院经贸谈判办公室将担任首席顾问。协会也期待透过TIFA协定程序，强化双边经济体策略贸易及投资的伙伴关系。

美国在台协会指出，AIT及TECRO在1994年共同签署TIFA协定，自此之后，TIFA协定为促进美台投资贸易共同利益的平台。

据台湾苹果新闻网报道，TIFA会谈1995年首次在华府举行，最近一次则是在2016年召开，后来因美猪进口议题，导致会谈延宕至今。

台美经贸高层官员本月较早时敲定，将在数周内恢复长达五年未举行的TIFA会议。台湾政府高层官员随后称，将在TIFA会议中明确提出，要与美国签署台美双边贸易协定（BTA）。

美国在台协会的数据显示，台湾是美国第十大贸易伙伴，而美国则是台湾第二大贸易伙伴，2020年美台双边货物贸易总额将近910亿美元（1221亿新元），累计双边外人直接投资超过470亿美元。

台湾官方数据则显示，2020年台美贸易总值为830.3亿美元，较2019年成长2.4%，占台湾贸易总额的13.2%。