台陆委会禁现职公职参加中共建党百年大会

中国共产党将举办建党百年大会，据报有逾百名在大陆的台湾人受邀参加。台湾陆委会提醒，台湾中央或地方政府现职公职人员，以及退职人员仍受赴陆列管限制者，都禁止参加。

中国共产党7月1日将在北京天安门广场举办建党百年庆祝大会，台湾《旺报》前天报道称，今年受邀出席参加大会的台湾人士约有一百多人，以台商位主体，也包括台青代表以及台湾个别人士。

报道引述知情人士指，因疫情防控，今年活动出席者皆为原先就在大陆的台湾人，“没有人是临时才从台湾过来的”。

受邀台商称，已接种两剂疫苗为受邀基本条件，此外，主办方还要求在6月28日进入指定饭店隔离前，须于15日及22日先各做一次核酸检测，相当谨慎。

据台湾媒体报道，陆委会昨天（25日）以书面形式对此回应指出，中共党庆大会是高度统战活动，势必藉机大肆宣扬政绩及对台统战。政府已对外说明，“中央或地方政府现职公职人员，或退职人员仍受赴陆列管限制者，都禁止参加。”

陆委会表示，一般民众也应考量“国家尊严”与“社会观感”，不应从事妨害国安或利益的活动，也不得参加伤害主权或涉及推动“一国两制”的活动。

陆委会强调，政府已完成“国安五法”与反渗透法等相关修法，提醒民众从事两岸交流活动应遵守两岸条例及相关法律规定，不得擅自与对岸签署协议、备忘录等文书，也不得进行违法的合作行为或缔结盟约。

陆委会也呼吁中共尊重历史事实、正视“中华民国”，及尊重台湾2300万人民对于两岸关系发展、自由民主价值的坚持，勿对交流强加政治操作，两岸关系才能步上良性互动轨道。