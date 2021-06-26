港澳办批西方政客对《苹果日报》停刊说三道四

中国国务院港澳事务办公室发言人昨天指出，美国及西方一些政客针对香港警方依法对《苹果日报》采取执法行动及《苹果日报》停刊指手划脚、说三道四，对此强烈谴责。发言人还指出，这些人图谋借所谓“言论和新闻自由”的幌子诋毁香港国安法，以实现其乱港遏中的目的，注定枉费心机。

根据新华社报道，发言人表示，《苹果日报》及其有关人员涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全，被香港警方依法拘捕、检控、冻结有关财产，这是依法办事，是维护香港法治的必要和正当之举，与保护言论和新闻自由毫不相干。言论和新闻自由不能成为犯罪行为的“挡箭牌”，传媒机构也不能成为免受追责的法外之地。在法治社会，无论是谁，触犯法律就应受到惩处。美西方一些政客却诬称此举是“压制言论和新闻自由”，完全是混淆视听、颠倒黑白。

发言人指出，《苹果日报》长期造谣惑众，坏事干绝，可谓罄竹难书。它不仅严重毒化社会风气，更充当了反中乱港分子危害国家安全的平台和渠道，是非法“占中”“反修例”运动等“颜色革命”活动的推手，是“港独”“黑暴”“揽炒”等恶行的煽动者和参与者。

发言人还说，香港国安法实施一年来，香港法治秩序恢复，市民生活安宁，营商环境更加优良，发展重回正轨。这是任何不带偏见的人都认同的事实。香港国安法打击的只是极少数人危害国家安全的行为和活动，保障的是最大多数市民的自由和权利，并不存在什么“界限模糊”，更没有产生所谓“寒蝉效应”。事实上，香港国安法实施后，进入香港的境外新闻媒体及从业者有增无减，足以令“国安法扼杀言论和新闻自由”的污蔑不攻自破。

发言人最后说，中国共产党是“一国两制”事业的创立者、领导者、践行者和维护者，比任何外人都更珍惜和爱护“一国两制”，坚信在中国共产党的坚强领导和广大香港市民的共同努力下，香港会更安全、更民主、更自由、更和谐。