宗庆后：企业家要沉下心来做实业

中国娃哈哈集团董事长宗庆后在《经济日报》刊文指出，实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，呼吁企业家要沉下心来做实业。

宗庆后说，中国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。从国际形势来看，当今世界正经历百年未有之大变局，中国发展的外部环境日趋复杂。

他在回顾2020年时说，中国经济一枝独秀，GDP突破100万亿元（人民币，约20.8万亿新元），同比增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，因此企业家对中国经济发展应该充满信心。

他认为，企业是推动经济社会发展的重要力量，是共同富裕的重要构建者，企业家作为企业的主心骨起关键作用，企业家的价值观亦决定着企业的发展方向和高度。在风云变幻的时代中，在中国建成社会主义现代化强国的历史进程中，找准企业家方位，不仅决定一个人、一个企业的前途，也事关国家发展的质量。

他指出，面对世界经济大变局，企业要积极响应党和国家的发展战略，坚持主业经营，坚守实体经济，以创新引领实体经济转型升级，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，提升制造业数字化、智能化发展水平，推动中国从制造业大国向制造业强国迈进，增强竞争力、创新力、抗风险能力，推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远。