钟南山：中国国产疫苗对德尔塔变异毒株有效

中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山昨天表示，目前中国产常用疫苗对德尔塔变异毒株有效，为了应对这种感染强度极高病毒的传播，老人和未成年人两类群体应加强疫苗接种。

综合南方plus和央视报道，钟南山说，深圳与广州的德尔塔（Delta，也称B16172）变异株属不同来源，而广州的疫情已有效控制。他认为目前中国产常用疫苗对德尔塔变异株还是有效，应该接种。

在疫苗接种的选择方面，他表示，中国百分之九十几都是用全病毒灭活疫苗，现在证明它最大的好处是比较安全，副作用很少，因此对于老人和未成年人两类群体可以考虑放心接种。

“至于对其他的，比如说亚单位蛋白疫苗，以及像腺病毒疫苗这些，还需要等一些时间能够积累更多的资料，才能够有一个明确的看法”，钟南山说。

同时，钟南山不认为还需要延长隔离时间。他说，绝大多数的冠病病毒潜伏期还不长，如果入境时的隔离观察时间再延长，弊大于利，会给中国与国外的沟通和交流带来更多困难。他建议加强来自高危国家的入境人员在隔离时间内的健康监测频率作为一个有效的办法。

钟南山还说，香港近日没有出现社区传播，冠病疫情控制得较好，预计大陆与香港于7月将能有限通关。至于国际通关，他认为没法预测，“一隅不安，举世皆危”，要是其他国家疫情控制不好，永远也打开不了国门。

钟南山希望能依靠联合国、世界卫生组织的力量，实现疫苗共享，只有多方的共同努力才可以恢复正常的国际交流。