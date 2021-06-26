研究：中国哈尔滨“龙人”头骨与智人最接近

科学家宣布，在中国哈尔滨发现了一个保存了14万多年的几乎完美的头骨，这代表了一个新的古人类物种，他们与智人的关系甚至比尼安德特人还密切，这可能从根本上改变人们对人类进化的理解。

综合澎湃新闻和法新社报道，细胞出版社（Cell Press）旗下期刊The Innovation以封面故事形式同期发表了三篇论文，来自中英澳的研究人员报道了已知的最大人属头骨化石——河北地质大学地球科学博物馆藏有的一块保存近乎完美的古人类化石，即哈尔滨头骨化石。

研究认为，这块头骨代表了一个新的人种，研究人员将其命名为“龙人”（Homo longi sp. nov.）。研究团队得出，“龙人”与大荔人、金牛山人、华龙洞人、夏河人等一起构成了东亚地区特有的一个新的演化支系，该支系可能是智人最近的亲戚，这为探讨和推动国际智人起源问题提供了新的确凿的证据。

上述三篇论文的通讯作者包括著名古生物学家、河北地质大学终身特聘教授季强，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、河北地质大学客座教授倪喜军，国际著名的古人类学家、英国皇家学会院士、英国自然历史博物馆人类演化研究中心人类起源方向研究带头人Chris Stringer。

倪喜军在接受采访时表示，“人们原来普遍认为，已经灭绝的尼安德特人是我们智人最近的亲属，现在我们的分析发现，实际上‘龙人’所在的新支系跟智人的关系更近，这是一个很重要的结论。”穿梭扩散模型。



倪喜军在描述这块头骨化石时提到，从整体来看它它被保存得非常完整，“可以说就是亚洲目前发现的、在这个时间段内的最完整的人类化石，如果放到全世界去比较的话，它也是最完整的古人类头骨化石之一。”

正因为该头骨化石的完整性，所以包括眼眶内部、鼻甲骨、颅骨底部等精细结构都得以保存。“非常有趣的一点是，它兼具古老型人类特征，同时又有非常进步的特征。”这也是该头骨最显著的特征。

研究人员认为，这块头骨来自一个男性个体，年龄大约50岁，生活在一个森林覆盖的冲积平原环境中，隶属于一个小规模社区。“和智人一样，它们捕猎哺乳动物和鸟类，采集水果和蔬菜，甚至捕鱼。”倪喜军说。

考虑到这块头骨主人的体型可能非常大，再加上其被发现的地点，研究人员认为“龙人”可能已经适应了恶劣的环境，这使他们能够分散在亚洲各地。

该项研究的主要负责人、论文通讯作者之一季强在提供的一份资料中，详述了头骨化石发现的历史。据了解，这块头盖骨最早于1933年在哈尔滨被发现，报道称，当地农民为了保护它免受日本军队的攻击，将其藏在一口井里长达85年之久。直到2018年，它被挖掘出来并交给了季强。



2018年7月，季强和黑龙江省的地质学家实地考察了哈尔滨市东江桥地区。随后，研究团队进行了一系列地球化学分析。倪喜军介绍，他们对从东江桥附近采集的人类化石和一系列哺乳动物化石进行了稀土元素浓度和Sr同位素分析，并使用非破坏性X射线荧光分析检查这些人类和哺乳动物化石的元素分布。同时分析了头骨本身带有的微量的沉积物。

结果表明，研究头骨与东江桥附近发现的哺乳动物化石具有相似的元素分布和稀土元素分布规律。多条证据都表明“龙人”头骨可能出自“中更新世”晚期的湖相地层。

“所有的证据就都支持它是从哈尔滨附近发现的，到底具体是哪一个点，现在没有一项技术能够得出结论，但是我们已经能够说它是产自这个区域来，至少目前的证据都支持这样的这一个结论。”倪喜军表示。



研究团队假设“龙人”和智人可能在这个时期相遇。“我们看到在这段时间里，亚洲、非洲和欧洲同时存在着多个人种的演化谱系。所以，如果智人确实在那么早的时候就到达东亚，它们可能有机会与‘龙人’接触。但由于我们不知道这个哈尔滨人群是何时消失的，它们也可能是在更晚才有的接触。”论文另一通讯作者、英国伦敦自然历史博物馆古人类学家Chris Stringer说。



研究团队还利用了演化生物学中最常用的系统分析的方法确定“龙人”的家谱位置。“要做这样的分析，需要建一个很大的数据库，所以我们就列出了600多个特征，然后去比较了将近100件头骨、下颌标本，然后用超算系统进行了超过3万亿次的计算，得到一个系统关系树。”

根据这个家谱，研究团队可以确定 “龙人”到底跟哪些已有的人类种群更接近。“结果就发现他它跟原有的大荔人、金牛山人、华龙洞人、夏河人等构成了东亚地区特有的一个新的演化支系，这一支系跟智人是一个姊妹群的关系。”人属的系统演化关系。

倪喜军表示，“龙人”是与我们最接近的古人类亲戚之一，甚至比尼安德特人与我们的亲缘关系还要密切。值得注意的是，这个一个颠覆性的观点。“人们普遍认为，尼安德特人属于一个已经灭绝的支系，是人类最近的亲属。然而，我们的发现表明，包括‘龙人’在内的新支系实际上是智人的姊妹群。”倪喜军说，所谓姊妹群的关系，就是说他们有一个最近的共同祖先。

“在演化史上，智人和尼安德特人之间的分异时间可能比一般认为的还要早，超过100万年。”倪喜军说。如果这是真的，我们与尼安德特人分离的时间可能比科学家早先认为的早40万年。最大似然法进行生物地理学模拟分析。



研究认为，从哈尔滨头骨中得出的发现有可能改写人类演化史的主要内容。在智人走出非洲之前，龙人、大荔人、金牛山人、华龙洞人、夏河人等所属的这一支系，作为智人的姊妹群在亚洲已经演化了数十万年。这一支系很有可能在基因和文化方面影响了后期到来的智人种群。“总而言之，哈尔滨头骨为我们了解人属的多样性，以及不同人种和种群之间的演化关系提供了更多的证据。”

值得注意的是，季强将该新人种命名为“龙人”，主要基于领域内常用的地名命名，“我没有考虑其他因素，由于化石产自黑龙江省，所以名称来自龙江。”季强同时表示，“另一方面，我在化石命名时喜欢别人一看到这个名称时就知道是中国的化石，简明易懂。”

