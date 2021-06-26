李家超：国家安全是头等大事

新任香港政务司司长李家超今天表示，自己在政府工作已44年，对政府整体运作、文化及工作理念，都比绝大部分同事有更充分认识。协调及统筹工作是讲求实际经验，自己并非纸上谈兵。他并强调，国家安全是头等大事。

综合香港电台和《星岛日报》报道，李家超举例说，之前担任保安局局长时，曾透过紧急及重大事故协调中心统筹政府部门的工作，包括模拟大亚湾核电厂有事故的核应变计划，涉及数十个部门，而反修例事件，相关协调中心都有发挥作用。

他说，建立团结的团队很重要，过去在保安局统筹约七万人，现时努力团结18万公务员团队，强调对自己的经验有信心。

李家超今早首次以政务司司长身分出席公开活动后会见媒体时表明，国家安全是头等大事，会利用每个机会去做国家安全教育。无论任何岗位、任何官员，都有履行国家安全、推行国家安全教育的责任。

对于有关学历问题，李家超回应说自己拥有有关公共政策及管理的硕士学位，又提到是透过警队及澳洲查尔斯特大学举办的计划，获得学位，证明在香港只需要努力及自强不息就可以达到理想。

此外，新任香港保安局局长邓炳强表示，今年将有数项的法例修订，包括消防方面的修例工作等。至于基本法23条本地立法，邓炳强强调，根据基本法，香港必须做、要尽快做，但由于法例涉及层面较广，政府会认真严肃预备，尽力做好预备工作，惟未必能够于今年内完成立法。

邓炳强指，为香港服务不应区分文官或武官，虽然各自的背景有不同，但不会影响团队的合作性，各司其职，一同为香港服务。他提到今日有机会参观国家探月展览，形容“非常感动”，了解国家科技进步好“犀利”，为中国人的身分感到骄傲。