港明起举办嫦娥探月展　林郑：理大参与倍感亲切

香港行政长官林郑月娥今天在“嫦娥五号”探月展开幕式上说，嫦娥探月工程对香港来说应特别有亲切感，不是因为行政长官名字有“月娥”二字，是因为香港高等院校有份参与，理大团队研发了探测器的采样装置，希望香港的院校日后能受委托参与更多任务。

综合香港电台和澎湃新闻报道，中联办、香港政府及中国科协等在会展举办以中国科学家为主题的展览，展出“嫦娥五号”月球探测器去年12月带返地球的月球土壤，展期由明日起至下月9日结束。

林郑月娥说，科技要持续发展就要更多有志投身科学研究的年轻人，需要更提升香港青年热爱祖国、热爱科学、不怕艰苦、勇于创新的科学精神和科普教育。国家航天科技团队访港五天，与学生交流，会埋下良好种子，此次展览亦可带来感染力。

林郑说，嫦娥探月工程对香港来说应该特别有亲切感，但不是因为她的名字里面有“月娥”两个字，是因为香港的高校参与了这个工程。香港理工大学的研究团队与中国空间技术研究院合作，利用顶尖技术为火星探测器“天问一号”选取着陆点，并研制了用于监察火星环境的“落火相机”。

“我对香港的大学对国家航天发展的贡献感到非常骄傲，希望他们之后能够受到委托参与更多航天任务。”林郑表示，“还有几天就迎来中国共产党百年华诞和香港回归祖国24周年的大日子，我期盼在中央部委和各位科学家的支持和鼓励下，香港可以为国家的航天科技事业做出贡献，作为推动‘一国两制’事业发展的新实践。”