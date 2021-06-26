萧美琴贴美赠台疫苗花絮影片再表谢意

美国捐赠台湾250万剂莫德纳疫苗，台湾驻美代表萧美琴19日于美曼菲斯机场代表接受，今天更在个人面簿上贴出幕后花絮影片，记录美国宣布捐赠疫苗、台湾接受疫苗的细节，并感性表示“过程中大力帮忙的朋友们，影片里面外面的，都要谢谢你们！”

这则上载在面簿的影片记录了从拜登日前宣布分送全球疫苗开始，到本月6日3名联邦参议员访台表示将捐赠台湾疫苗，台湾总统蔡英文与美国官员互动，中间还穿插表示台美友好的推特贴文，“2021年6月18到19日，一群心系台湾的台美伙伴们，从各地赶往曼菲斯机场，确保美国捐赠的250万疫苗顺利运往台湾，每位伙伴的身影都肩负着许多人的努力及期待”。

影片显示，疫苗于美国时间19日凌晨三点开始分装打包，萧美琴于早上五点签署相关文件，载运疫苗的华航一架波音777型货机于6点30分抵达，萧美琴对货机组员致上感谢，并与工作人员和官员合照，8点40分目送货机离开。

影片末段显示圆山饭店、101大楼亮灯感谢美国的场景，“Thank you台美合作抗疫，一起守护台湾，珍惜台美友谊”。台湾感谢拜登政府团队、美国国会跨党派议员及美国人民的支持“在患难中对台湾伸出援手”，也感谢这段时间积极为台湾奔走的每位友人及伙伴。