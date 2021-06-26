香港中联办：港科技界在国家科技自立自强中大有可为

香港中联办副主任谭铁牛表示，即将在香港举办的嫦娥登月工程展览将让人们进一步深切认识到香港科技界在国家科技自立自强中大有可为，也会进一步深切认识到中国科学家身上的宝贵精神。这种精神，最深沉的底色是爱国。

根据澎湃新闻报道，谭铁牛表示，新中国成立以来，从制造不出一颗铁钉、一枚火柴、一斤煤油到成为全世界唯一拥有完整工业体系的国家，从望空兴叹到让“嫦娥”奔月；从轿夫马车到高铁飞驰；从只有普通动力轮船到拥有远洋货轮、核潜艇、国产航母等等。可以说，上天入地下海，科学技术工程，从无到有、从有到优，一步步见证国家科技发展日新月异的巨大进步，见证着科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。

“这次展览将让我们进一步深切认识到中国科学家身上的宝贵精神。这种精神，最深沉的底色是爱国，最鲜明的特点是自强，最高尚的品质是奉献。”谭铁牛表示，中国近代以来的科学发展，都是于挽救国家危亡而起，因挺起民族脊梁而兴，科学无国界，但科学家有祖国，正如戚发轫院士所说“最高尚的爱是爱国家”。核心技术要不来、买不来、讨不来，必须掌握在自己手中。对于“国之利器”、“卡脖子”技术，中国必须摒弃幻想、自力更生。

“这次展览将让我们进一步深切认识到香港科技界在国家科技自立自强中大有可为。”谭铁牛说，在此次“嫦娥”探月和“天问”探火的过程中，香港理工大学容启亮教授和吴波教授带领各自科研团队作出了重要贡献。事实证明，香港科技界始终具有科技报国、科技强国的高尚情怀，国家科技事业发展则为香港科技界实现抱负、施展才华提供了最大舞台。

谭铁牛坚信，在未来国家创新成果不断涌现的过程中，一定会出现更多“香港智慧”“香港方案”，香港国际创科中心建设一定能为实现国家高水平科技自立自强增添新动力、注入新动源。