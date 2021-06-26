台湾首次确认德尔塔本土病例

自一对自秘鲁返台的祖孙被检出感染德尔塔（Delta，也称B16172）变种毒株后，台湾相关本土个案病毒序列今出炉，这也意味着德尔塔变异株已进入台湾社区。

综合联合新闻网和中时电子报报道，台湾流行疫情指挥中心今日表示，有关屏东德尔塔变异株群聚及其相关感染事件，目前累计12例确定病例，其中六例经基因定序后，均为德尔塔变异株，分别为秘鲁境外移入确诊祖孙两人及计程车司机、邻居、邻居亲人、邻居友人。

指挥官陈时中表示，这波本土群聚以德尔塔为主，屏东当地超市、超商、餐饮业、传统市场等场所因此关闭三天。

陈时中强调，德尔塔先前已有五例境外移入，这次进入社区，会扩大匡列、更积极围堵，只要接触15分钟就算密切接触者；社交距离要不要调整，会请专家讨论。为避免感染扩大，指挥中心采取应变措施，包括精准疫调并扩大匡列接触者及采检，接触者安排防疫旅馆落实隔离，居隔期满前采检；设置社区筛检站，吁请足迹重叠民众筛检；针对确诊个案公布社区足迹点，并完成公共场所消毒；加强当地医疗院所通报及感染管制措施等。



截至昨天，司机群聚相关接触者匡列136人、居家隔离99人、自主健康管理32人、自我健康监测五人；已采检124人，PCR检验阳性九人、阴性115人，接触者持续扩大匡列中。6月24日起，于当地设社区筛检站，指挥中心呼吁民众踊跃筛检。至25日止，PCR筛检共419人全部是阴性。

台湾今天新增78例冠病本土病例，另有两例境外输入，新增13例死亡。