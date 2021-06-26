台湾慈济再促政府授权 蔡英文：保证积极处理

台湾慈济基金会周三（23日）提出申请冠病疫苗输入许可后，今天再发声明表示，近日不断出现变种病毒，研究显示，施打第三剂疫苗为必要之举，希望请政府同意，让慈济基金会比照台积电、永龄基金会，授权慈济采购疫苗。台湾总统蔡英文随后在面簿上表示，今天已经跟慈济基金会的证严上人视讯通话，并保证政府会积极处理慈济捐疫苗一事。

根据联合新闻网报道，慈济基金会提到，由于近日变种病毒肆虐，疫情严峻，各国研究资料也指出，面对变种病毒，施打第三剂疫苗为必要之举。台湾中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳于昨（25）日亦指出，打第三剂疫苗，理论能有更好防范变种病毒的效果。

此外，BNT疫苗为目前可知，是可供12至17岁青少年施打的安全疫苗，目前台湾中学学生均迫切需要返回校园继续接受教育，青少年的疫苗需求，亦是慈济重视议题。

声明写道，根据各种医学研究，许多医师亦指出针对变种病毒，mRNA核酸疫苗的防护效果更为突出，世界研究趋势亦可看出，mRNA疫苗为未来主流趋势。可以想见世界各国将会开始出现mRNA类型之BNT、莫德纳疫苗抢购潮，采购程序亦需要一定时程，因此立即启动采购BNT疫苗的程序，有其急迫必要性。

慈济基金会表示，于本月23日所提出之申请文件，是与台积电及永龄基金会循同一管道窗口接洽采购、以同一执行方式进行，并且专案条件完全一致。申请案唯有获得台湾总统蔡英文比照台积电及永龄基金会给予慈济基金会正式授权，才能圆满进行。

蔡英文指出，台积电、鸿海永龄基金会规划分别捐赠政府500万剂BNT疫苗专案，经评估这两个捐赠单位所提出方案和条件的可行性，及疫苗采购的法律与技术问题后，昨天已签署开启专案采购所需的法律文件，政府部门完成了这一阶段承诺的协助事项；感谢台积电、鸿海永龄基金会、行政院、指挥中心，在上周五会面后，一周来大家密集会商讨论，共同努力，让专案计画往前再踏出一步。

蔡英文说，接下来，台积电、鸿海永龄基金会将接续完成采购与捐赠的相关工作，政府也会维持良好公私协力的合作关係，提供必要协助，这些过程都是为了确保未来台湾人民的健康权益保障。

至于慈济基金会也有意捐赠500万剂BNT疫苗。蔡英文表示，跟大家保证，政府一样会积极处理，且今天也透过视讯和证严上人通话，并请指挥中心依照实际疫苗计画需求，与慈济进行讨论，协助相关作业进行。

蔡英文表示，此刻台湾需要的是携手克服疫情，无论是采购疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和谣言，更不要分化台湾。相信在政府和民间共同努力下，将能凝聚更大的力量，让台湾克服疫情的挑战。